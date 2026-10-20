به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، روایت خاطرات آنان و تجلیل از تلاش عوامل اجرایی این رویداد مردمی برگزار شد.

در این مراسم، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت، جانشین فرماندهی سپاه قدس گیلان و فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت حضور داشتند.

رزمایش مردمی «جان‌فدایان ایران» با حضور بیش از ۵۲ هزار نفر از مردم بصیر، ولایتمدار و انقلابی رشت برگزار شد و به گفته مسئولان برگزارکننده، صحنه‌هایی از همبستگی و حمایت مردم از آرمان‌های انقلاب اسلامی را رقم زد. در آیین تجلیل از عوامل اجرایی این رزمایش نیز بر ضرورت پاسداشت این حضور مردمی، تقویت امید اجتماعی و انتقال ارزش‌های انقلاب و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید شد.

حضور ۵۲ هزار نفری؛ جلوه‌ای از همبستگی مردم رشت

سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، در این مراسم با اشاره به حضور بیش از ۵۲ هزار نفر از مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» اظهار کرد: این حضور گسترده، صحنه‌هایی بی‌بدیل از عشق و وفاداری مردم به نظام و انقلاب اسلامی را رقم زد.

وی با بیان اینکه مفهوم جان‌فدایی پس از شهادت رهبر انقلاب در جان جان‌فدایان نهادینه شده است، افزود: قاطبه مردم همواره در صحنه حضور دارند و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، تلاش و همت جمعی، از این سرمایه عظیم معنوی و انقلابی صیانت کرد و آن را به نسل‌های آینده انتقال داد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، خروش مردم در این رزمایش را جلوه‌ای از امیدآفرینی، عزت‌آفرینی و افتخارآفرینی دانست و تصریح کرد: حماسه‌ای که مردم رشت آفریدند، باید در تاریخ این شهر ثبت شود؛ چراکه این حضور، برگ زرینی در کارنامه افتخارات مردم این دیار است و دشمن متجاوز را ناامید و جبهه اسلام را امیدوار کرده است.

امینی با اشاره به حضور پرشور مردم در واکنش به شهادت رهبر انقلاب و جسارت فتنه‌گران، خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم و حضور میدانی آنان، جلوه‌ای از ایستادگی در برابر توطئه‌ها و پاسخی به یاوه‌گویی‌های دشمنان بود که اقتدار و بصیرت مردم رشت را به نمایش گذاشت.

تأکید بر نقش مردم در اقتدار و پایداری کشور

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان، نیز با قدردانی از حضور مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» و اشاره به مشارکت بیش از ۵۰ هزار نفری آنان، بسیج مردمی و انقلاب اسلامی را از ارکان قدرت کشور دانست و اظهار کرد: دشمنان داخلی و خارجی باید بدانند که جمهوری اسلامی با چنین فشارها و تهدیدهایی از مسیر خود منحرف نخواهد شد.

وی با اشاره به فراز و فرودهای تاریخی ایران افزود: مردم مسیر خود را یافته‌اند و ملتی که برای دین خدا قدم برمی‌دارد، از پشتوانه ایمان و اعتقاد برخوردار است. خداوند به مؤمنان وعده نصرت داده و در کمین ظالمان است؛ ازاین‌رو، فرهنگ دین‌داری و قیام برای خدا می‌تواند در عبور از مشکلات نقش‌آفرین باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با تأکید بر ضرورت تربیت انسان‌های خداترس و تقویت ارزش‌های توحیدی خاطرنشان کرد: پرورش انسان‌هایی که خدا را ناظر بر رفتار خود می‌دانند، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش خیانت‌ها و اصلاح بسیاری از اشکالات باشد.

فلاحتی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و اشاره به رشادت‌های آنان، شهدا را سرمایه‌های اصلی نظام دانست و حضور پرشور بسیجیان و اقشار مختلف مردم در این رزمایش را جلوه‌ای از پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ شهادت عنوان کرد.

نقش‌آفرینی اجتماعات مردمی در امیدآفرینی

حجت‌الاسلام نمازی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت، نیز با اشاره به سیره شهید بهشتی و حضرت امام خمینی(ره)، بر نقش شخصیت‌های اثرگذار انقلاب در احیای ارزش‌های انسانی و دینی تأکید کرد و گفت: شهید بهشتی یک امت بود و حضرت امام(ره) نیز از همین جنس بودند؛ شخصیت‌هایی که در احیای بشریت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی نقش داشتند.

وی با اشاره به تداوم حضور مردم در خیابان‌ها طی بیش از هفت ماه افزود: مردم با حضور مستمر در صحنه، در فضای رسانه‌ای و عرصه عمومی نیز نقش‌آفرینی کردند و امیدآفرینی در این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف خاطرنشان کرد: این حضور و مشارکت مردمی، توطئه‌های دشمنان را با چالش مواجه کرده و پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ شهادت را به نمایش گذاشته است.

تجلیل از دست‌اندرکاران و تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار

سردار کوثری، جانشین فرماندهی سپاه قدس گیلان، نیز در این مراسم با اشاره به رشادت‌های شهدا و اهمیت بازخوانی خاطرات آنان، حضور گسترده بسیجیان و اقشار مختلف مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» را شایسته قدردانی دانست.

وی با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهدا و صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان است، افزود: شهدا سرمایه‌های اصلی نظام هستند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در اولویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

کوثری با اشاره به مشارکت جوانان و بسیجیان در این رزمایش، این حضور را نشانه پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و عاملی در جهت ناکام گذاشتن دشمنان عنوان کرد.

در پایان این مراسم، از دست‌اندرکاران برگزاری رزمایش بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» در رشت با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

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