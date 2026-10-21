به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک‌شدن به موعد انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، گزینه‌های سیاسی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور چه در عرصه داخلی و چه در سیاست خارجی، روزبه‌روز محدودتر می‌شوند. رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است سرمایه سیاسی خود را که هر روز بیش از پیش فرسوده می‌شود، ترمیم کند و شانس پیروزی حزبش را در انتخاباتی که حدود دو هفته دیگر برگزار خواهد شد، افزایش دهد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اردوگاه دموکرات‌ها همچنان در نظرسنجی‌های سراسری از جمهوری‌خواهان پیشتاز است. تازه‌ترین نظرسنجی شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» که روز شنبه منتشر شد و داده‌های آن در فاصله ماه‌های سپتامبر و اکتبر جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده قصد دارند در حوزه‌های انتخاباتی خود به نامزدهای حزب دموکرات رأی دهند.

با وجود آنکه اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی تأکید کرده‌اند اقتصاد مهم‌ترین مسئله مورد توجه آن‌هاست، ۴۳ درصد دیدگاهی مثبت نسبت به دموکرات‌ها داشته‌اند. در حالی که تنها ۳۷ درصد درباره حزب جمهوری‌خواه دیدگاهی مشابه ابراز کرده‌اند. در مقابل، ۶۳ درصد از پاسخ‌دهندگان دیدگاهی منفی نسبت به جمهوری‌خواهان داشته‌اند.

همچنین، بیش از ۷۰ درصد از نزدیک به ۲۰ هزار شرکت‌کننده در نظرسنجی‌ها معتقدند که کشورشان در مسیر اشتباه حرکت می‌کند. رقمی که از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این میزان با نسبت افرادی که معتقدند سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا در بیشتر مواقع به این کشور آسیب می‌زند، برابری می‌کند. در مقابل، تنها ۲۹ درصد بر این باورند که آمریکا در مسیر درست، حرکت می‌کند.

کاهش اعتماد عمومی به ترامپ؛ از وعده‌های اقتصادی تا افزایش هزینه‌های زندگی

افت اعتماد عمومی به ترامپ حتی در میان جمهوری‌خواهان در شرایطی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا در تحقق شماری از وعده‌های انتخاباتی خود به‌ویژه وعده کاهش قیمت‌ها، ناکام مانده است. هم‌زمان، وضعیت معیشتی مردم آمریکا همچنان رو به وخامت است. قیمت کالاهای اساسی از جمله فرآورده‌های سوختی و مواد غذایی، افزایش یافته و اجاره‌بهای مسکن، هزینه دریافت وام، بدهی کارت‌های پرداخت و نرخ‌های بهره نیز بالا رفته است.

تحلیلگران، این شاخص‌های منفی را به ۶ سیاست ترامپ نسبت می‌دهند که از جمله آن‌ها می‌توان به تعرفه‌های گمرکی، جنگ علیه ایران، محدودیت‌های مهاجرتی، کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت اشاره کرد.

در چنین شرایطی، نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو» چندان غافلگیرکننده نیست. بر اساس این نظرسنجی، میزان رضایت عمومی آمریکایی‌ها از رئیس‌جمهور کشورشان به ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، میزان حمایت از ترامپ در میان پایگاه حزبی جمهوری‌خواهان از ۶۵ درصد در آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری او به ۳۹ درصد رسیده است.

بر اساس همین نظرسنجی‌ها، ۶۰ درصد آمریکایی‌ها ترامپ را متهم می‌کنند که به‌جای توجه به منافع عمومی و حل بحران‌های فزاینده معیشتی و اقتصادی از مقام ریاست‌جمهوری برای افزایش ثروت خود بهره‌برداری می‌کند.

پیامدهای سیاست‌های ترامپ برای جمهوری‌خواهان

رقابت میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای کسب کرسی‌های دو مجلس کنگره آمریکا شدت گرفته است. در این میان، رقابت‌های انتخاباتی سنا در ایالت‌های «میشیگان»، «مین»، «اوهایو»، «کارولینای شمالی»، «آیووا» و «جورجیا» اهمیت ویژه‌ای دارند.

علاوه بر این، امسال انتخابات فرمانداری در ۳۹ ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکا برگزار می‌شود. مجموع هزینه‌های تبلیغات سیاسی در این رقابت‌ها تاکنون به حدود ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است. رقمی که شامل ۳۶۶ میلیون دلار کمک مالی ایلان ماسک نیز می‌شود. این آمار را شرکت «اَد ایمپکت» که فعالیت‌های تبلیغاتی سیاسی را رصد می‌کند، منتشر کرده است.

در میانه این رقابت‌ها، به نظر می‌رسد دموکرات‌ها از وضعیت سیاسی متزلزل جمهوری‌خواهان در شماری از پایگاه‌های سنتی این حزب از جمله ایالت‌های «نبراسکا»، «تگزاس» و «جورجیا»، بهره می‌برند. این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که کشاورزان و رانندگان کامیون در این ایالت‌ها با موجی از تورم و افزایش قیمت سوخت، انرژی و هزینه‌های استقراض مواجه هستند.

برای مثال، نظرسنجی‌های مربوط به ایالت تگزاس از پیشتازی «جینا هینوخوسا» نامزد دموکرات‌ها در رقابت برای تصدی سمت فرمانداری این ایالت در برابر «گرگ ابوت» فرماندار کنونی و نامزد جمهوری‌خواهان، حکایت دارند. این پیشتازی در حالی گزارش شده که هینوخوسا از نظر میزان کمک‌های مالی جمع‌آوری‌شده برای کارزار انتخاباتی خود از رقیبش عقب‌تر است.

شایان ذکر است که از سال ۱۹۹۴ میلادی تاکنون هیچ نامزد دموکراتی موفق به پیروزی در انتخابات فرمانداری ایالت تگزاس نشده است.

تگزاس؛ رقابت نزدیک در ایالت سنتی جمهوری‌خواهان

آمارهای منتشرشده در اواخر سپتامبر سال جاری میلادی نیز از پیشتازی «جیمز تالاریکو» نامزد دموکرات‌ها برای مجلس سنای آمریکا از ایالت تگزاس در برابر «کن پکستون» دادستان کل این ایالت و رقیب جمهوری‌خواه او، حکایت داشت. بر اساس این آمارها، تالاریکو با اختلاف پنج واحد درصد از رقیب خود پیش بود.

همچنین، دومین نظرسنجی مؤسسه پژوهش افکار عمومی تگزاس درباره این رقابت انتخاباتی نشان داد که تالاریکو که کارزار انتخاباتی‌اش موفق به جمع‌آوری بیش از ۷۰ میلیون دلار کمک مالی شده است، از حمایت ۴۹ درصد رأی‌دهندگان برخوردار است. در مقابل، میزان حمایت از پکستون به ۴۴ درصد می‌رسد.

تالاریکو به‌ویژه در میان جوانان، رأی‌دهندگان مستقل دارای تحصیلات دانشگاهی و همچنین آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و لاتین‌تبار از حمایت بیشتری برخوردار است. دلایل اصلی این حمایت، دفاع او از مردم و برخورداری از وجهه‌ای پاک‌دست عنوان شده است.

این وضعیت در حالی است که ترامپ پیش‌تر پکستون را فردی زشت توصیف کرده بود، هرچند از هوادارانش خواسته است به او رأی دهند.

پکستون که به حمایت از تلاش‌های ترامپ برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی شناخته می‌شود، پیش‌تر با اتهاماتی در زمینه تقلب مالی مواجه شده است. مخالفان او نیز در سال ۲۰۲۳ میلادی به دلایل مشابه، موفق شدند زمینه برکناری‌اش از مجلس نمایندگان ایالت تگزاس را فراهم کنند. ایالتی که از نظر تاریخی به جمهوری‌خواهان وفادار بوده و بیش از ۳۲ درصد جمعیت آن را افراد دارای تبار لاتین تشکیل می‌دهند.

جورجیا؛ اختلاف بر سر جنگ‌های غزه و ایران

در همین حال، رقابت‌های انتخاباتی برای کسب کرسی مجلس سنای آمریکا از ایالت جورجیا نیز ادامه دارد. نامزدهای این رقابت درباره موضوعاتی از جمله جنگ‌های غزه و ایران مواضع متفاوتی دارند.

با این حال، این رقابت در زمره رقابت‌های امن یا تقریباً قطعی به سود دموکرات‌ها طبقه‌بندی می‌شود. به‌ویژه آنکه «جان اوسوف» سناتور دموکرات با اختلاف ۱۳ واحد درصد از «مایک کالینز» رقیب جمهوری‌خواه خود و نماینده کنگره، پیشی گرفته است.

کالینز به داشتن ارتباط با سازمان‌های راست‌گرای نژادپرست از جمله گروه «کو کلاکس کلان»، متهم شده است.

تلاش ترامپ برای پوشاندن ناکامی‌ها؛ از حملات انتخاباتی تا توافق با روسیه

در بحبوحه تشدید این رقابت‌ها، ترامپ طی هفته‌های اخیر کوشیده است ناکامی‌های خود در دوران ریاست‌جمهوری را چه در عرصه داخلی و چه در سیاست خارجی، تحت‌الشعاع قرار دهد.

در عرصه داخلی، او حملات نژادپرستانه خود علیه نامزدهای دموکرات دارای تبار عربی و اسلامی را ادامه داده است. از جمله این افراد، «عبدالرحمن السید» معروف به «عبدول»، نامزد انتخابات مجلس سنای آمریکا از ایالت «میشیگان» است که ترامپ او را به عضویت در گروه اخوان‌المسلمین متهم کرده و این گروه را سازمان تروریستی جهانی خوانده است.

در عرصه سیاست خارجی نیز ترامپ تلاش کرده است این تصور را در میان رأی‌دهندگان آمریکایی ایجاد کند که حل بحران انرژی نزدیک است. او در عمل نیز کوشیده است با دستیابی به تفاهمی با روسیه برای تأمین بخشی از نیازهای آمریکا به سوخت، روند افزایش مداوم قیمت انرژی را مهار کند.

بر اساس این تفاهم، قرار است روسیه مقادیری گازوئیل به آمریکا صادر کند و در مقابل از بخشی از بسته تحریم‌ها معاف شود.

با این حال، این توافق انتقادهایی را برانگیخته که به دموکرات‌ها محدود نمانده و حتی در اردوگاه جمهوری‌خواهان نیز گسترش یافته است. منتقدان معتقدند این تفاهم، قانون سخت‌گیرانه گراهام علیه روسیه و رئیس‌جمهور آن را دور می‌زند. قانونی که محدودیت‌های شدیدی علیه مسکو در نظر گرفته است. آنان همچنین تأکید می‌کنند که مقابله با روسیه از جمله موضوعاتی است که در میان دو حزب آمریکا از اولویت و اهمیت مشترک برخوردار است.

در همین چارچوب، «تام تیلیس» سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای شمالی، توافق جدید روسیه و آمریکا را فراتر رفتن از مرزهای بی‌مسئولیتی توصیف کرد.

او گفت که اگر ترامپ واقعاً می‌خواهد قیمت انرژی را کاهش دهد، باید به جنگ با ایران پایان دهد، نه اینکه به ولادیمیر پوتین خدمت کند.

«چاک شومر» سناتور دموکرات از ایالت نیویورک نیز در واکنش به تصمیم ترامپ گفت: با ارائه حمایتی که اقتصاد روسیه را زنده نگه می‌دارد، توافق ترامپ با شیطان هر روز بدتر می‌شود.

سناریوهای پیش رو؛ بازگشت دموکرات‌ها به کنگره چه پیامدهایی دارد؟

ناظران معتقدند نتایج انتخابات از یک سو میزان توانایی دولت جمهوری‌خواه کنونی را برای پیشبرد دستور کار قانون‌گذاری خود در نیمه دوم دوره ریاست‌جمهوری ترامپ مشخص خواهد کرد. از جمله توانایی آن برای اعمال کاهش‌های مالیاتی بیشتر، گسترش هزینه‌های دفاعی و محدود کردن شبکه‌های حمایت اجتماعی در ادامه اجرای طرحی که به «قانون بزرگ و زیبا» معروف است.

از سوی دیگر، نتایج انتخابات مشخص خواهد کرد که دموکرات‌ها تا چه اندازه می‌توانند ابتکار عمل سیاسی را از جمهوری‌خواهان پس بگیرند و اکثریت را در یکی از دو مجلس کنگره یا هر دو مجلس به دست آورند. به‌ویژه در مجلس سنا که مسئولیت تأیید انتصاب‌های قضایی، وزیران و سفیران را بر عهده دارد.

به نظر می‌رسد دموکرات‌ها در صورت پیروزی، تلاش خواهند کرد انتصاب‌های ترامپ در دادگاه‌های فدرال از جمله دیوان عالی آمریکا را تا پس از انتخابات سال ۲۰۲۸ میلادی به تعویق بیندازند.

همچنین نمی‌توان احتمال آغاز تحقیقات درباره سطوح بی‌سابقه فساد مرتبط با ترامپ و نزدیکانش، منتفی دانست. «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا، پیش‌تر چنین وعده‌ای داده است.

شومر بار دیگر تأکید کرده که حزبش متعهد است برای کاهش هزینه‌های درمان، مواد غذایی، مسکن، انرژی و دیگر مخارج زندگی مردم آمریکا تلاش کند.

نگرانی از مداخله دولت ترامپ و احتمال نبرد حقوقی پس از انتخابات

تا زمان اعلام نتایج انتخابات، ناظران درباره احتمال مداخله دولت ترامپ در روند انتخاباتی و همچنین در مرحله پس از پایان رأی‌گیری ابراز نگرانی می‌کنند.

این نگرانی به‌ویژه از آنجا ناشی می‌شود که رئیس‌جمهور کنونی آمریکا بارها سلامت و اعتبار انتخابات را زیر سؤال برده است. این در حالی است که شواهدی برای اثبات ادعاهای او ارائه نشده است.

قانون‌گذاران دموکرات از هم‌اکنون خود را برای مواجهه با چنین احتمالی آماده می‌کنند. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود که پس از رویدادهای انتخاباتی سوم نوامبر، نبردی حقوقی نیز در پی داشته باشد.

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