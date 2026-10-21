به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامی که به نظر می‌رسد پیامی به عربستان سعودی باشد مبنی بر اینکه تلاش این کشور برای شعله‌ور کردن جبهه مرزی با شمال یمن با گشوده شدن نبردی گسترده مواجه خواهد شد که قادر به متوقف کردن آن نخواهد بود، نیروهای مسلح یمن طی دو روز گذشته دامنه عملیات خود علیه حضور عربستان در جنوب و شرق یمن و همچنین مناطق جنوبی عربستان از جیزان تا عسیر را گسترش داده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الأخبار» لبنان، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که پس از ورود هواپیماهای ترابری نظامی سعودی به فرودگاه «الریان» در شهر «شِحر» در شرق شهر «مکلا» مرکز استان حضرموت، عملیاتی با استفاده از چندین موشک بالستیک انجام شد که تجهیزات نظامی عربستان منتقل‌شده با این هواپیماها را هدف قرار داد.

با وجود آنکه عملیات نیروهای مسلح یمن در روزهای گذشته عمدتاً بر تجمعات و تحرکات نیروهای وابسته به عربستان در چند استان یمن متمرکز بود، حملات اخیر به مناطق عسیر و جیزان در جنوب عربستان نیز گسترش یافت.

فرودگاه الریان؛ محور انتقال تجهیزات نظامی سعودی

منابع اطلاعاتی به روزنامه «الأخبار» تأکید کردند که نیروهای مسلح یمن، ورود محموله‌های تسلیحاتی از طریق هوا به فرودگاه الریان را رصد کرده‌اند. این منابع افزودند که تردد هواپیماهای نظامی به این فرودگاه به مدت ۷۲ ساعت متوقف نشده بود.

در مقابل، مقام‌های «حضرموت» وابسته به دولت عدن متحد عربستان، استفاده نظامی از این فرودگاه را تکذیب کردند، اما تأیید کردند که چند ساعت پیش از اجرای حمله، یک هواپیمای سعودی وارد آنجا شده بود؛ بدون آنکه درباره مأموریت این هواپیما توضیحی ارائه دهند.

شایان ذکر است که فرودگاه الریان از سال ۲۰۱۷ میلادی تعطیل بوده و برای فعالیت‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، در محوطه این فرودگاه پایگاهی وجود دارد که امارات پیش‌تر آن را ساخته بود. نیروهای سعودی اواخر سال گذشته این پایگاه را از امارات تحویل گرفتند و همچنان فرودگاه را به روی پروازهای غیرنظامی بسته نگه داشته‌اند.

اردوگاه بدر در عدن؛ چهارمین حمله نیروهای مسلح یمن

در همین چارچوب، نیروهای مسلح یمن روز گذشته برای چهارمین بار اردوگاه «بدر» را هدف قرار دادند. اردوگاهی که در نزدیکی محوطه فرودگاه بین‌المللی عدن قرار دارد.

این حمله پس از رصد تحرکات گسترده نیروهای سعودی در اردوگاه صورت گرفت. مکانی که ریاض در آن اتاق‌های عملیات مستحکمی در زیر زمین ایجاد کرده و از آن‌ها نبردها در چند استان یمن را هدایت می‌کند.

به گفته سرتیپ یحیی سریع، نیروهای مسلح یمن با یک موشک بالستیک، اتاق عملیات متعلق به نیروهای سعودی را در داخل اردوگاه بدر هدف قرار دادند.

نیروهای مسلح یمن چند روز پیش نیز پس از ورود تجهیزات و نیروهای تقویتی نظامی سعودی به همین اردوگاه، آن را با چندین موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده بودند.

حمله به اردوگاه العلم؛ تلفات سنگین در میان نیروهای یمنی

در همین حال، مشخص شد که حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به اردوگاه «العلم» در استان شبوه هم‌زمان با ورود یک هیئت سعودی متشکل از حدود ۱۰ افسر به این محل انجام شده است. ریاست این هیئت را «مصلح العتیبی» حاکم سعودی در شبوه بر عهده داشت.

بر اساس گزارش، این حمله به کشته شدن حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای عضو گروه «لواء التوحید» انجامید. گروه سلفی که در این منطقه فعالیت می‌کند.

حملات پهپادی به نیروهای سعودی در جیزان و عسیر

نیروهای مسلح یمن همچنین روز پیش از آن، تجمعات نظامیان سعودی را در عمق مناطق جیزان و عسیر هدف قرار داده بودند. این عملیات با استفاده از پهپادهای انتحاری «رجوم» انجام شد.

بر اساس تصاویری که مرکز اطلاع‌رسانی جنگی یمن منتشر کرده است، این عملیات مواضع نظامی مرزی را در محدوده‌ای از عسیر تا جیزان دربر گرفت و به کشته شدن شماری از نظامیان سعودی، انهدام تعدادی از خودروهای نظامی آن‌ها و از کار افتادن چند خودروی دیگر منجر شد.

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