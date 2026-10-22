جنجال حجاب میان باکو و آنکارا؛ جمهوری آذربایجان ورود ۳۱ شهروند ترکیه را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری آذربایجان اعلام کرد که از ورود ۳۱ شهروند ترکیه‌ای از جمله چهره‌های سیاسی، رسانه‌ای و مذهبی به خاک این کشور جلوگیری کرده است. اقدامی که در پی اختلاف‌های فزاینده میان دو کشور متحد بر سر محدودیت‌های اعمال‌شده برای پوشش حجاب در مدارس آذربایجان به تشدید تنش‌ها انجامیده است.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره‌نت»، تنش میان این دو کشور ترک‌زبان که روابط سیاسی و نظامی نزدیکی با یکدیگر دارند، پس از آن افزایش یافت که جمهوری آذربایجان ماه گذشته مقررات جدیدی درباره لباس فرم مدارس تصویب کرد. این مقررات هرگونه پوشش یا افزوده‌ای به لباس مدرسه را که با اصل سکولاریسم در آموزش عمومی سازگار نباشد، ممنوع می‌کند.

ویدئوهایی منتشر شده است که نشان می‌دهد دانش‌آموزان دختر و معلمان محجبه در شهر «باکو» پایتخت آذربایجان و برخی شهرهای دیگر این کشور از ورود به مدارس دولتی منع می‌شوند. این در حالی است که در متن تصمیم یادشده، ممنوعیت حجاب به‌صراحت ذکر نشده است.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد افرادی که نامشان در فهرست اشخاص نامطلوب قرار گرفته است، از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های اینترنتی برای انتشار مواضعی استفاده کرده‌اند که به ادعای این وزارتخانه، حاکمیت جمهوری آذربایجان، امنیت ملی، نظام قانون اساسی، مردم و رهبری این کشور را هدف قرار می‌دهد.

این وزارتخانه افزود که افراد مذکور خواستار سرنگونی دولت با استفاده از زور، اعمال خشونت با انگیزه افراط‌گرایی دینی و تحریک به نفرت و دشمنی مذهبی شده‌اند.

وزارت امور خارجه آذربایجان همچنین هشدار داد که ممکن است در آینده، اقدامات مقتضی دیگری نیز در این زمینه اتخاذ شود.

خشم در ترکیه؛ چه کسانی در فهرست ممنوع‌الورودها قرار دارند؟

وزارت امور خارجه آذربایجان هیچ نمونه مشخصی از مطالب منتشرشده از سوی این افراد ارائه نکرده است. با این حال، نام «فاتح اربکان» رئیس حزب رفاه نوین ترکیه، «عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو» نماینده پارلمان ترکیه و «یحیی اوغراش» معاون رئیس حزب هدا پار در این فهرست دیده می‌شود.

روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، نویسندگان حوزه مسائل دینی و یکی از مقام‌های پیشین حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» نیز در میان افراد ممنوع‌الورود قرار دارند.

این تصمیم موجی از خشم و اعتراض را در شبکه‌های اجتماعی ترکیه برانگیخته است.

فاتح اربکان در خطاب به «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، گفت: برای ما کافی است که ممنوعیت حجاب دانش‌آموزان در آذربایجان لغو شود، حتی اگر خودمان نتوانیم وارد این کشور شویم.

او همچنین از میزبانی علی‌اف از «اسحاق هرتزوگ» رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی در باکو انتقاد کرد، اما در عین حال بر تداوم برادری میان مردم ترکیه و جمهوری آذربایجان تأکید کرد.

عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو نیز در واکنش به این تصمیم گفت: آذربایجان ورود من و ۳۰ نفر دیگر را ممنوع کرده است؛ این ممنوعیت مضحک است.

وی، دولت علی‌اف را اقتدارگرا توصیف کرد و آن را به محدود کردن آزادی‌ها متهم ساخت.

اعتراض به محدودیت حجاب؛ قرار گرفتن در این فهرست مایه افتخار است

«حقی ارن» روزنامه‌نگاری که نامش در فهرست ممنوع‌الورودها قرار گرفته است، گفت که مقام‌های آذربایجانی تصمیم خود را بر اساس مشارکت او در تجمعات اعتراضی علیه ممنوعیت حجاب در برابر سفارت و کنسولگری جمهوری آذربایجان در ترکیه و همچنین مطالب منتشرشده از سوی او در شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کرده‌اند.

او قرار گرفتن نامش در این فهرست را نه مایه شرمساری در این دنیا، بلکه نشان افتخار دانست و افزود: در گفتن حقیقت حتی یک قدم هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که باکو روز جمعه اعلام کرد که علیه «جلال چیفتچی» نویسنده و روزنامه‌نگار روزنامه ترکیه‌ای «شانلی‌اورفا اولای» به اتهام دعوت به سرنگونی دولت با استفاده از زور و ترویج افراط‌گرایی دینی، اعلام جرم کرده است.

واکنش تند مقام‌های ترکیه به مقررات جدید مدارس آذربایجان

پیش از این، «اوکتای سارال» مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه در انتقاد از مقرراتی که جمهوری آذربایجان در سپتامبر گذشته تصویب کرده بود از ادبیاتی خارج از چارچوب معمول دیپلماتیک استفاده کرده بود.

او این محدودیت‌ها را غیرقابل‌قبول خواند و گفت که پوشیدن حجاب، یک تکلیف دینی است.

سارال افزود: انتظار داریم جمهوری آذربایجان در اسرع وقت از این اشتباه عقب‌نشینی کند.

یک روز پس از این اظهارات، حزب «آذربایجان نوین» به رهبری الهام علی‌اف ادعا کرد که کشورش هدف کارزاری فزاینده، نظام‌مند و آشکارا افتراآمیز با هدف انتشار اطلاعات گمراه‌کننده قرار گرفته است.

مقررات لباس فرم مدارس؛ مناقشه بر سر سکولاریسم و آزادی حجاب

دولت جمهوری آذربایجان در ۲۱ سپتامبر گذشته اصلاحاتی را در مقررات لباس فرم مدارس تصویب کرد. اقدامی که مقام‌های این کشور هدف از آن را تقویت ماهیت سکولار نظام آموزش عمومی اعلام کرده‌اند.

این اصلاحات در پی فرمانی صورت گرفت که الهام علی‌اف در ماه ژوئیه گذشته درباره اجرای لباس فرم متحدالشکل در مؤسسات آموزشی دولتی صادر کرده بود.

با این حال، اجرای مقررات جدید زمینه‌ساز مناقشه‌ای گسترده درباره حدود الزام به رعایت لباس فرم مدارس و نسبت آن با آزادی پوشش حجاب شده است. آن هم در کشوری که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

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