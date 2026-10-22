حملات پهپادی به میدان نفتی شیبه و فرودگاه دمام؛ ۳ کشته و چندین زخمی در عربستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) ادعا کرد که ارتش این کشور، یک فروند پهپاد را که قصد داشت یکی از تأسیسات میدان نفتی «شیبه» متعلق به شرکت سعودی «آرامکو» در شرق عربستان را هدف قرار دهد، رهگیری کرده است. این حادثه به کشته‌شدن دو تبعه خارجی از کشورهای فیلیپین و نپال و زخمی‌شدن دو تبعه دیگر از پاکستان و هند منجر شد.

حمله به فرودگاه بین‌المللی دمام؛ یک کشته و ۸ زخمی

در همین زمینه، سازمان کل هوانوردی غیرنظامی عربستان اعلام کرد حمله‌ای که شامگاه چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی ملک «فهد» در شهر «دمام» در شرق این کشور را هدف قرار داد به کشته‌شدن یک تبعه خارجی و زخمی‌شدن هشت نفر دیگر انجامیده است.

بر اساس بیانیه این سازمان، این حمله خسارات مادی نیز به بار آورده که میزان آن در دست بررسی و برآورد است.

از سوی دیگر، سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی ادعا کرد که این ائتلاف، چهار فروند پهپاد را در منطقه شرقی عربستان رهگیری و منهدم کرده است.

دستور آمریکا برای خروج بخشی از دیپلمات‌ها از عربستان

در تحولی دیگر، مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند وزارت خارجه آمریکا به برخی دیپلمات‌ها و اعضای خانواده‌هایشان دستور داده است مأموریت‌های دیپلماتیک این کشور در عربستان را ترک کنند. واشنگتن همچنین قصد دارد اعضای خانواده‌های کارکنان تعدادی دیگر از نمایندگی‌های آمریکا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را خارج کند.

«تامی پیگوت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این وزارتخانه دستور خروج کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده‌هایشان فقط در عربستان سعودی را صادر کرده است.

به ادعای پیگوت، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نیروهای مسلح یمن، حملاتی را علیه اهداف غیرنظامی در عربستان انجام می‌دهد. او مدعی شد این حملات از جمله حمله به فرودگاه‌های غیرنظامی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی به زخمی‌شدن غیرنظامیان و اختلال شدید در سفرها منجر شده است.

محدودیت‌های امنیتی در فرودگاه‌های عربستان

سفارت آمریکا در عربستان پیش‌تر هشدارهایی صادر کرده بود که شامل محدودیت‌هایی برای کارکنان دولت آمریکا در این کشور می‌شد. بر اساس این دستورالعمل‌ها، کارکنان آمریکایی برای استفاده از هر فرودگاهی در عربستان باید مجوز ویژه‌ای از رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا دریافت کنند.

این سفارتخانه همچنین اعلام کرد عملیات فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در شهر ریاض پایتخت عربستان همچنان متوقف است. در حالی که فرودگاه بین‌المللی «ملک عبدالعزیز» در شهر جده و فرودگاه بین‌المللی «ملک فهد» در شهر دمام به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما با مواردی از تأخیر و لغو پروازها مواجه هستند.

هشدار سفارت آمریکا درباره احتمال گسترش حملات

سفارت آمریکا در عربستان در بیانیه‌ای دیگر ادعا کرد نیروهای مسلح یمن اقدامات خصمانه‌ای را علیه عربستان انجام داده‌اند که حمله به فرودگاه‌های غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی را نیز شامل می‌شود.

این سفارتخانه مدعی شد این حملات به تلفات غیرنظامی و اختلال در رفت‌وآمد مسافران منجر شده است. همچنین هشدار داد که احتمال دارد تنش‌ها به‌سرعت تشدید شوند و از محدوده جغرافیایی مستقیم درگیری فراتر بروند.

سفارت آمریکا از شهروندان این کشور خواست حداکثر احتیاط را رعایت کنند و برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازهای خود مستقیماً با شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها تماس بگیرند.

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