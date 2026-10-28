وقتی عفاف برای دختر محدودیت است و برای پسر نه!

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ ابنا: یکی از چالش‌های بحث عفاف و حضور اجتماعی زنان، مواجهه دوگانه با فعالیت‌های مشابه زنان و مردان است؛ جایی که فعالیت یک پسر در محیط کار، دانشگاه یا فضای مجازی پذیرفته می‌شود، اما همان فعالیت از سوی یک دختر، حتی با رعایت حجاب و ضوابط اخلاقی، با تردید و مخالفت روبه‌رو می‌شود. این مسئله به‌ویژه درباره فعالیت‌های فرهنگی و دینی اهمیت دارد. گاهی گفته می‌شود دختر محجبه نباید در فضای مجازی تولید محتوا کند، سخن بگوید یا به شبهات پاسخ دهد؛ زیرا ممکن است مردان او را ببینند.

اما اگر پسری با همان هدف و شیوه فعالیت کند، چنین حساسیتی کمتر دیده می‌شود. پرسش اساسی این است: آیا صرف دیده‌شدن یک زن، نشانه بی‌عفتی است؟ آیا جنسیت فرد، به‌تنهایی می‌تواند ملاک درستی یا نادرستی فعالیت او باشد؟ برای پاسخ، باید دو مسئله را از یکدیگر جدا کنیم: نخست، تفاوت‌های واقعی و احکام شرعی مربوط به زنان و مردان؛ دوم، محدودیت‌هایی که بدون دلیل کافی، از این تفاوت‌ها نتیجه گرفته می‌شوند. تفاوت زن و مرد در احکام و مسئولیت‌ها واقعی است، اما هر تفاوتی مجوز محروم‌کردن زنان از فعالیت‌های اجتماعی نیست.



عفاف؛ مسئولیتی مشترک با احکامی متناسب با زن و مرد

اسلام برای زن و مرد در همه زمینه‌ها احکام یکسانی قرار نداده است؛ در موضوعاتی مانند پوشش و برخی حدود ارتباطی، تفاوت‌هایی وجود دارد که باید به رسمیت شناخته شوند. بااین‌حال، مسئولیت اخلاقی و رعایت حدود شرعی، مختص زنان نیست. در سوره نور، آیات ۳۰ و ۳۱، ابتدا مردان و سپس زنان به کنترل نگاه و رعایت پاک‌دامنی سفارش شده‌اند. این ترتیب نشان می‌دهد که مرد نیز در برابر نگاه و رفتار خود مسئول است و نمی‌توان تمام بار عفاف جامعه را بر دوش زنان گذاشت.

بنابراین، اگر تعامل میان زن و مرد در محیط کار یا دانشگاه به رعایت حدود شرعی نیاز دارد، این مسئولیت متوجه هر دو طرف است؛ البته هرکدام باید احکام مربوط به خود را رعایت کنند. نمی‌توان حضور دختر محجبه در یک محیط کاری را صرفاً به دلیل وجود همکاران مرد نادرست دانست، اما حضور مردان در همان محیط را امری کاملاً عادی تلقی کرد.

همچنین نمی‌توان فعالیت رسانه‌ای یک زن را فقط به دلیل احتمال دیده‌شدن او ممنوع دانست، درحالی‌که مردان از همان ظرفیت برای فعالیت فرهنگی استفاده می‌کنند. البته این سخن به معنای یکسان‌بودن تمام شرایط زن و مرد نیست. نوع محتوا، شیوه ارتباط، رعایت پوشش، حدود تعامل و پیامدهای فعالیت باید بررسی شوند. تفاوت در حکم شرعی نیز باید بر اساس دلیل معتبر بیان شود، نه برداشت‌های شخصی و تعمیم‌های بی‌ضابطه. عفاف به معنای حذف زن از جامعه نیست؛ بلکه به معنای حضور مسئولانه، همراه با رعایت حدود شرعی و اخلاقی است.



حضرت زهرا (س)؛ الگویی از عفاف و مسئولیت اجتماعی



برای فهم درست نسبت میان عفاف و حضور اجتماعی، سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) نمونه‌ای قابل‌تأمل است. در روایتی مشهور، از ایشان نقل شده است: «خَیْرٌ لِلنِّساءِ أَنْ لایَرَیْنَ الرِّجالَ وَلایَراهُنَّ الرِّجالُ.» این عبارت در منابع روایی نقل شده و بر اهمیت رعایت حریم میان زن و مرد تأکید دارد. بااین‌حال، برای نتیجه‌گیری درباره حکم تمام موقعیت‌های اجتماعی زنان، باید دلالت روایت، شرایط صدور و نسبت آن با دیگر شواهد دینی نیز بررسی شود. نمی‌توان بدون چنین بررسی‌ای، آن را به معنای ممنوعیت مطلق حضور اجتماعی زنان دانست.

در کنار این روایت، گزارش‌های تاریخی از حضور حضرت زهرا (س) در موقعیت‌های اجتماعی نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌های نقل‌شده در منابع تاریخی، ایشان پس از مجروح‌شدن پیامبر اکرم (ص) در جنگ احد، برای رسیدگی به جراحت پدر حضور یافتند و در جنگ احزاب نیز برای پیامبر غذا بردند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که رعایت حریم و عفاف، مانع انجام مسئولیت‌های ضروری و انسانی نبوده است. از این نمونه‌ها نباید نتیجه گرفت که هر نوع حضور اجتماعی، بدون توجه به شرایط و احکام، مجاز است؛ همان‌طور که نمی‌توان از تأکید بر عفاف، ممنوعیت کلی فعالیت زنان را نتیجه گرفت. سیره حضرت زهرا (س) ما را به نگاهی دقیق‌تر دعوت می‌کند: عفاف باید در چگونگی حضور اجتماعی نمود پیدا کند، نه اینکه به دستاویزی برای نفی اصل حضور تبدیل شود.

حضرت زینب (س)؛ عفاف در کنار روشنگری و مسئولیت‌پذیری

حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) نیز نمونه برجسته‌ای از جمع میان عفاف، پایبندی دینی و ایفای مسئولیت اجتماعی است. ایشان پس از واقعه کربلا، در شرایطی دشوار و در برابر مخاطبانی گوناگون، به تبیین حقیقت قیام امام حسین (ع) پرداختند. خطبه‌های منسوب به ایشان در کوفه و شام، در حافظه تاریخی شیعه جایگاه مهمی دارند و به‌عنوان نمونه‌هایی از روشنگری و دفاع از حقیقت شناخته می‌شوند.

حضور حضرت زینب (س) در این عرصه، نه به معنای کنارگذاشتن عفاف بود و نه به معنای کناره‌گیری از مسئولیت اجتماعی. ایشان در شرایطی استثنایی، رسالتی بزرگ را بر عهده گرفتند و از ظرفیت سخن و حضور خود برای آگاهی‌بخشی استفاده کردند.

البته شرایط تاریخی و جایگاه ویژه حضرت زینب (س) با وضعیت زنان امروز کاملاً یکسان نیست و نمی‌توان هر موقعیتی را مستقیماً با واقعه کربلا مقایسه کرد. بااین‌حال، سیره ایشان این پرسش را پیش روی ما می‌گذارد: آیا می‌توان عفاف را پذیرفت، اما نقش‌آفرینی آگاهانه و مسئولانه زنان را نادیده گرفت؟ امروز نیز زنی که با رعایت حجاب و ضوابط شرعی، به آموزش، تبلیغ دین، پاسخ‌گویی به شبهات یا فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازد، می‌تواند از توانایی‌های خود در مسیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی استفاده کند.

الگوگیری از حضرت زینب (س) به معنای نادیده‌گرفتن تفاوت شرایط نیست؛ بلکه به معنای فهم این حقیقت است که عفاف و مسئولیت‌پذیری، لزوماً در برابر یکدیگر قرار ندارند.



فضای مجازی؛ آیا دیده‌شدن مساوی با بی‌عفتی است؟



فضای مجازی امروز یکی از بسترهای اصلی آموزش، اطلاع‌رسانی، تبلیغ دین و پاسخ‌گویی به شبهات است. زنان و مردان هر دو می‌توانند در این عرصه نقش داشته باشند، البته با رعایت احکام و ملاحظات اخلاقی مربوط به فعالیت خود. دختر محجبه‌ای که با حفظ حریم‌ها، محتوای علمی یا فرهنگی تولید می‌کند، لزوماً از عفاف فاصله نگرفته است. در مقابل، مردبودن نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کننده اخلاقی‌بودن محتوا یا شیوه فعالیت نیست.

در اینجا باید میان چند موضوع تفاوت گذاشت: نمایش نامناسب، ارتباط خارج از حدود شرعی، افشای اطلاعات خصوصی و تولید محتوای مسئولانه، یکسان نیستند و نمی‌توان همه آنها را صرفاً با عنوان «حضور در فضای مجازی» داوری کرد. اگر گفته شود یک دختر نباید فعالیت رسانه‌ای داشته باشد، چون ممکن است پسری محتوای او را ببیند، باید پرسید: آیا همین منطق درباره محتوای تولیدشده توسط پسران و مشاهده آن توسط دختران نیز به کار گرفته می‌شود؟ البته ممکن است در موقعیت‌هایی خاص، محدودیت‌هایی بر اساس احکام شرعی یا ملاحظات واقعی اخلاقی لازم باشد؛ اما چنین محدودیت‌هایی باید مستدل، متناسب و ناظر به همان رفتار یا موقعیت باشند، نه اینکه به ممنوعیت کلی فعالیت زنان منتهی شوند.

در جامعه‌ای که به حضور زنان آگاه، متخصص و توانمند در عرصه‌های فرهنگی نیاز دارد، کنارگذاشتن آنان صرفاً به دلیل زن‌بودن، می‌تواند به معنای نادیده‌گرفتن بخشی از ظرفیت علمی و تبلیغی جامعه باشد.



آیا فعالیت رسانه‌ای دختر، آینده ازدواج او را تهدید می‌کند؟



یکی دیگر از استدلال‌های مطرح‌شده علیه فعالیت اجتماعی و رسانه‌ای زنان این است که ممکن است چنین حضوری، بر انتخاب همسر آینده آنها تأثیر منفی بگذارد؛ زیرا شاید خواستگار آینده با دیده‌شدن دختر در فضای عمومی موافق نباشد. این نگرانی را نمی‌توان در همه موارد نادیده گرفت؛ انتشار محتوا در فضای عمومی ممکن است آثار بلندمدتی داشته باشد و توجه به حریم خصوصی، امنیت و ماندگاری اطلاعات ضروری است. اما از این مسئله نمی‌توان نتیجه گرفت که همه دختران باید از فعالیت رسانه‌ای صرف‌نظر کنند. افراد در انتخاب همسر، معیارهای متفاوتی دارند.

ممکن است فردی با نوع خاصی از فعالیت رسانه‌ای موافق نباشد و فرد دیگری، دانش، توانایی فرهنگی و فعالیت مسئولانه همسر آینده خود را ارزشمند بداند. ترجیح احتمالی یک خواستگار، به‌تنهایی نمی‌تواند به قانونی عمومی برای محدودکردن همه زنان تبدیل شود. همان‌طور که نمی‌توان هر فعالیتی را صرفاً به دلیل مفیدبودنش بی‌اشکال دانست، نمی‌توان هر فعالیت مشروعی را نیز به دلیل احتمال مخالفت فردی در آینده ممنوع کرد. معیار، باید رعایت احکام شرعی، مسئولیت‌پذیری، مصلحت واقعی و انتخاب آگاهانه باشد.



تفاوت‌های واقعی را بپذیریم؛ محدودیت‌های بی‌دلیل را نه



بحث بر سر عفاف و حضور اجتماعی زنان، زمانی دقیق و منصفانه خواهد بود که دو اصل را هم‌زمان در نظر بگیریم. اصل نخست آن است که زن و مرد در برخی احکام شرعی، مسئولیت‌ها و شرایط، تفاوت دارند. این تفاوت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت یا صرفاً با استناد به برابری اجتماعی، همه احکام را یکسان فرض کرد. اصل دوم آن است که هر محدودیتی باید دلیل متناسب با خود داشته باشد. صرف زن‌بودن، احتمال دیده‌شدن یا مخالفت احتمالی دیگران، بدون بررسی شرایط و ارائه دلیل کافی، برای نادرست دانستن یک فعالیت اجتماعی یا فرهنگی کفایت نمی‌کند.

اگر فعالیتی خلاف شرع یا اخلاق است، باید همان رفتار را نقد کرد؛ چه از سوی زن انجام شود و چه از سوی مرد. اگر فعالیتی مشروع و مسئولانه است، باید درباره آن بر اساس ضوابط واقعی قضاوت کرد، نه پیش‌فرض‌های جنسیتی. زنی که در محیط کار فعالیت می‌کند، دانشجویی که در دانشگاه تحصیل می‌کند یا بانویی که با رعایت حجاب و اخلاق در فضای مجازی به تبلیغ دین می‌پردازد، نباید بدون دلیل مشخص از فرصت‌های اجتماعی محروم شود.

سیره حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) نیز ما را به تأمل در همین نسبت میان عفاف و مسئولیت فرامی‌خواند؛ هرچند شناخت دقیق سیره این بزرگواران، نیازمند توجه به شرایط تاریخی و احکام مربوط به هر موقعیت است. در نهایت، پیش از آنکه درباره حضور اجتماعی زنان قضاوت کنیم، باید از خود بپرسیم: آیا محدودیتی که مطرح می‌کنیم، مستند به یک حکم معتبر یا ضرورتی واقعی است، یا صرفاً همان رفتاری را که از مردان می‌پذیریم، به دلیل زن‌بودن نادرست می‌دانیم؟ عفاف، مسئولیتی جدی است؛ اما دفاع از آن زمانی منصفانه خواهد بود که به جای قضاوت دوگانه، بر رعایت ضوابط شرعی و اخلاقی از سوی همه اعضای جامعه تأکید کنیم.

نویسنده: فاطمه پورعباس/فعال فرهنگی و فضای مجازی