السیسی: تلاش نظامی مصر در راستای دفاع از خاک عربستان است، نه حمله به یمن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تاکید کرد: تلاش نظامی مصر به دفاع از خاک عربستان اختصاص دارد و شامل حمله به یمن نمی‌شود.

به گزارش اسکای نیوز، السیسی در جریان مشارکت در نشست «امنیت میهن و شهروند» در سومین روز از فعالیت‌های مجمع مصر ۲۰۲۶، اظهار داشت که امنیت ملی کشورهای عربی جدایی‌ناپذیر است.

وی تاکید کرد: ثبات کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر امنیت ملی، برای مصر اهمیت دارد.

رئیس جمهور مصر افزود: حمایت قاهره از این کشورها در امتداد مفهوم امنیت ملی مشترک عربی قرار دارد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه تلاش نظامی مصر به دفاع از خاک عربستان محدود می‌شود، توضیح داد که هدف، دفاع از سرزمین و مرزهای عربستان و همچنین دفاع از خاک هر کشور عربی دیگری است که در این زمینه از مصر درخواست کمک کند.

السیسی تصریح کرد: تلاش نظامی مصر به خارج از مرزهای این کشور یا مرزهای کشورهای برادری که قاهره به امنیت و ثبات آن‌ها اهمیت می‌دهد، گسترش نمی‌یابد.

وی در پایان بر ضرورت بازگرداندن ثبات به کشورهای عربی، از جمله سودان، لیبی و سومالی، تاکید کرد.



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