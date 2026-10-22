احیای سنت پیامبر(ص)، محور قیام امام حسین(ع) بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، در سخنانی که به‌صورت ویدئویی در پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی» با عنوان «نهضت حسینی و رسالت نبوی» پخش شد، به تبیین پیوند قیام امام حسین(ع) با رسالت پیامبر اکرم(ص) پرداخت.

این همایش پنجشنبه ۳۰ مهرماه به میزبانی دانشگاه مستنصریه بغداد و به همت کمیته فرهنگی اربعین برگزار شد.

نواب در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س)، از تلاش‌های فعالان عراقی و ایرانی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی اربعین و زنده نگه‌داشتن پیام عاشورا قدردانی کرد.

احیای سنت پیامبر(ص)، هدف اصلی قیام عاشورا

وی با اشاره به سخنان و نامه‌های امام حسین(ع) اظهار کرد: اساس قیام آن حضرت، احیای سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) بود. اصلاح امت، امر به معروف و نهی از منکر و حرکت بر اساس سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع)، از اهداف بنیادین نهضت حسینی به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با استناد به سخن امام حسین(ع) درباره اصلاح امت جدشان، تأکید کرد که قیام عاشورا در واکنش به انحراف از تعالیم نبوی و شیوه حکمرانی مخالف سیره پیامبر(ص) شکل گرفت.

اربعین؛ جلوه مودت به اهل‌بیت(ع)

نواب، محبت اهل‌بیت(ع) را از آموزه‌های مورد تأکید پیامبر اکرم(ص) دانست و حضور گسترده زائران در راهپیمایی اربعین را جلوه‌ای از این مودت و وفاداری توصیف کرد.

وی افزود: پیمودن مسیرهای طولانی برای زیارت امام حسین(ع)، فرصتی برای ابراز ارادت به خاندان پیامبر(ص) و پاسداشت پیام معنوی و فرهنگی عاشوراست.

وحدت جهان اسلام، ضرورتی اساسی

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، وحدت میان مسلمانان و کشورهای اسلامی را از ضرورت‌های اساسی جهان اسلام برشمرد و گفت: همبستگی کشورهای اسلامی می‌تواند مانع از تفرقه و آسیب‌رسانی به ملت‌های مسلمان شود.

وی با تأکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای اسلامی، خاطرنشان کرد که استفاده از خاک یک کشور برای تجاوز به کشور اسلامی دیگر، موضوعی جدا از اصل احترام به حاکمیت ملی است. به گفته وی، مقابله با ظلم و تجاوز و حمایت از حقوق ملت‌های مسلمان، مسئولیتی مهم در جهان اسلام به شمار می‌رود.

تأکید بر حمایت از مردم فلسطین و غزه

نواب در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت مردم فلسطین و غزه، از تداوم شهادت، آوارگی، تخریب زیرساخت‌ها و محرومیت مردم از نیازهای اولیه زندگی ابراز نگرانی کرد.

وی با دعا برای گشایش در امور امت اسلامی، ابراز امیدواری کرد که با تقویت وحدت و همبستگی مسلمانان، زمینه پیروزی بر دشمنان و تحقق آینده‌ای بهتر برای ملت‌های اسلامی فراهم شود.



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