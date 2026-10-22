پارلمان انگلیس تحقیق درباره ناکارآمدی طرح امنیت مساجد را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگان پارلمان انگلیس تحقیق تازه‌ای را درباره عملکرد طرح وزارت کشور این کشور برای تأمین امنیت مساجد، مراکز اسلامی و مدارس دینی مسلمانان آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تأخیرهای طولانی، ابهام در تخصیص بودجه و بلاتکلیفی صدها مرکز آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد.

گروهی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان بریتانیا، از مساجد، مراکز اسلامی و مدارس دینی مسلمانان در انگلیس خواسته است اطلاعات و تجربه‌های خود را درباره وضعیت امنیتی این مراکز و نحوه دریافت کمک‌های دولتی برای تأمین امنیتشان ارائه کنند. این گروه قصد دارد با بررسی این اطلاعات، مشکلات طرح دولتی را شناسایی کند. مهلت ارسال اطلاعات تا ۲۲ نوامبر تعیین شده است.

وزارت کشور انگلیس سالانه تا ۴۰ میلیون پوند برای کمک به حفاظت از مساجد، مراکز اجتماعی مسلمانان و مدارس دینی در برابر جرائم ناشی از نفرت اختصاص داده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی مراکز برای بررسی درخواست‌های خود تا دو سال انتظار کشیده‌اند و در مواردی نیز پس از رد درخواست، توضیح روشنی درباره دلایل تصمیم دریافت نکرده‌اند.

اندرو پیکس، نماینده پارلمان و یکی از رؤسای مشترک این گروه پارلمانی، گفت بسیاری از مساجد برای دسترسی به حمایت‌های امنیتی با مشکل روبه‌رو هستند یا نمی‌دانند از چه مسیری باید اقدام کنند. سعیده وارسی، رئیس مشترک دیگر این گروه، نیز هدف تحقیق را ارزیابی جامع طرح دولتی و بررسی راه‌های مؤثرتر برای حفاظت از مسلمانان و نمازگزاران عنوان کرد.

همچنین شورای مسلمانان بریتانیا با تأکید بر اینکه نگرانی‌ها درباره این طرح سابقه‌ای طولانی دارد، خواستار اصلاحات جدی شد.

برخی مساجد گفته‌اند درخواست‌هایشان بر اساس آیین‌نامه‌ای رد شده که تنها چند ساعت پیش از تصمیم‌گیری منتشر شده بود؛ در مواردی نیز مراکز اسلامی برای تأمین هزینه‌های امنیتی ناچار شده‌اند هزاران پوند از کمک‌های مردمی خود را صرف کنند. این تحقیق قرار است زمینه بررسی شفافیت تخصیص بودجه، تعداد درخواست‌های پذیرفته و ردشده و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم کند.

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