رصد پروازهای گسترده نظامی بر فراز عراق

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، یک مقام ارشد نظامی عراق در بغداد تأیید کرد که طی روزهای اخیر، پروازهای نظامی گسترده‌ای با هویت نامشخص در ارتفاعات بسیار بالا در آسمان عراق رصد شده‌اند. وی تأکید کرد که این کشور ابزارها و توانمندی‌های لازم برای مقابله با نقض حریم هوایی خود را در اختیار ندارد. پروازهایی که از طریق حریم هوایی سوریه وارد عراق می‌شوند.

اظهارات این مقام عراقی در واکنش به گزارشی از وب‌سایت آمریکایی آکسیوس مطرح شد که به نقل از مقام‌های آمریکایی و مقام‌هایی از رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ده‌ها جنگنده این رژیم روز دوشنبه پروازهایی بر فراز عراق انجام داده و به مرزهای ایران رسیده‌اند.

یک مقام نظامی عراقی در بغداد نیز این اطلاعات را تأیید کرد، اما گفت کشورش توانمندی‌های پیشرفته‌ای برای شناسایی هویت جنگنده‌هایی که حریم هوایی آن را نقض می‌کنند یا رهگیری آن‌ها ندارد. به گفته وی، این هواپیماها واقعاً رصد شده‌اند و بغداد درخواست‌هایی برای دریافت توضیح از طرف آمریکایی ارائه کرده است، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.

احتمال حضور جنگنده‌های اسرائیلی و آمریکایی در آسمان عراق

این مقام نظامی عراقی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار داشت که پروازهای مذکور عمدتاً بر مناطق غربی، مرکزی و جنوبی عراق متمرکز بوده‌اند.

وی گفت: اطلاعات حاکی از آن است که این هواپیماها از طریق سوریه وارد حریم هوایی عراق شده‌اند و برآورد ما این است که آن‌ها جنگنده‌های صهیونیستی و آمریکایی هستند.

این مقام همچنین فاش کرد که وزارت دفاع عراق طی هفته جاری چندین مورد از تحرکات این هواپیماها را ثبت کرده است. به گفته وی، این پروازها در ارتفاعات بسیار بالا انجام شده‌اند و هواپیماهای بدون سرنشین نیز در میان پرنده‌های رصدشده قرار داشته‌اند.

بر اساس گزارش آکسیوس، ده‌ها جنگنده رژیم صهیونیستی روز دوشنبه یک رزمایش هوایی گسترده انجام دادند و در جریان آن از آسمان عراق و سوریه عبور کردند و به مناطقی نزدیک مرزهای ایران رسیدند؛ سپس به پایگاه‌های خود بازگشتند.

طبق این گزارش، هواپیماهای سوخت‌رسان نیز در این رزمایش شرکت داشتند و جنگنده‌ها مسیری مشابه مسیر مورد استفاده در حملات پیشین به ایران را طی کردند.

این وب‌سایت همچنین گزارش داد که طرف آمریکایی از این عملیات از قبل اطلاع داشته است، اما مشارکت جنگنده‌های آمریکایی در آن را تأیید نکرد.

پرسش‌ها درباره آگاهی بغداد از تحرکات هوایی

انتشار این اطلاعات در عراق پرسش‌هایی را درباره میزان اطلاع مقام‌های این کشور از تحرکات هوایی مذکور برانگیخته است. به‌ویژه آنکه این اتفاق تنها چند هفته پس از اعلام پایان مأموریت ائتلاف آمریکایی در عراق رخ می‌دهد.

«سعد معن» رئیس سازمان رسانه امنیتی عراق گفت: عراق نقض حریم هوایی را از طریق مراکز شناسایی و دیده‌بانی رصد می‌کند. حمایت از حاکمیت هوایی عراق ادامه دارد و مرحله آینده شاهد تغییر ملموسی خواهد بود. هرچند برنامه، قانون اساسی و دکترین ما ماهیتی دفاعی و نه تهاجمی دارد.

وی این اظهارات را در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی دولتی عراق بیان کرد.

کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق خواستار بررسی تحرکات هوایی شد

«مازن غریب» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، نیز در واکنش به این گزارش‌ها گفت که این کمیسیون با دقت گزارش‌های مربوط به فعالیت هوایی هواپیماهای آمریکایی در حریم هوایی عراق را دنبال می‌کند. فعالیت‌هایی که ممکن است با اهداف آموزشی، برگزاری رزمایش یا اجرای دیگر اقدامات نظامی انجام شده باشند.

وی در اظهاراتی مطبوعاتی افزود: چنین تحرکاتی مستلزم پیگیری و بررسی دقیق از سوی نهادهای امنیتی و نظامی ذی‌صلاح است تا ماهیت فعالیت‌های هوایی، اهداف آن‌ها و میزان انطباقشان با توافق‌ها و تفاهم‌های منعقدشده میان عراق و کشورهای دیگر مشخص شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع کنترل حریم هوایی عراق و توانایی این کشور برای شناسایی و مقابله با پروازهای نظامی خارجی، بار دیگر به یکی از محورهای بحث امنیتی در بغداد تبدیل شده است.

وعده ورود سامانه‌های جدید پدافند هوایی به عراق

«صباح النعمان» سخنگوی نظامی دولت عراق، هفته گذشته اعلام کرده بود که نخستین محموله از سامانه‌های جدید پدافند هوایی این کشور طی کمتر از شش ماه آینده وارد عراق خواهد شد.

به گفته وی، این محموله شامل رادارها، تسلیحات رهگیری و هواپیماها خواهد بود و در چارچوب برنامه‌های توسعه توانمندی‌های دفاعی عراق تأمین می‌شود.

با این حال، سخنگوی دولت عراق درباره منشأ این سامانه‌ها و میزان توانایی آن‌ها برای شناسایی و رهگیری هواپیماها در حریم هوایی این کشور توضیحی ارائه نکرد.

کارشناس نظامی: نقض حریم هوایی عراق ماه‌هاست ادامه دارد

«علی الساعدی» کارشناس نظامی و سرتیپ بازنشسته ارتش عراق در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» تأکید کرد که نقض حریم هوایی عراق طی ماه‌های گذشته متوقف نشده است.

وی گفت: عراق مسیر عبور بخش عمده حملات هوایی علیه ایران بوده است. این موضوع روشن و شناخته‌شده است، زیرا عراق فاقد سلاح پدافند هوایی مؤثر و کارآمد است.

الساعدی همچنین اظهار داشت که آمریکا مانع دستیابی عراق به سامانه‌های معتبر پدافند هوایی شده است. این در حالی است که بغداد طی سال‌های گذشته برای خرید تجهیزات دفاع هوایی از روسیه، چین و فرانسه اقداماتی انجام داده بود.

به گفته این کارشناس نظامی، با وجود اختصاص بودجه‌های قابل‌توجه به ارتش عراق به‌ویژه نیروی هوایی و پدافند هوایی در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی، این کشور همچنان با کمبود توانمندی‌های مؤثر برای حفاظت از حریم هوایی خود روبه‌رو است.

این وضعیت بار دیگر ضعف توان دفاع هوایی عراق و چالش‌های پیش روی این کشور برای اعمال حاکمیت کامل بر آسمان خود را برجسته کرده است.

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