صنعاء به ریاض درباره پیامدهای هدف قرار دادن قبایل یمن هشدار داد: فرودگاه دمام نیز زیر آتش است

براساس گزارش روزنامه «الأخبار» لبنان، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که نخستین عملیات پاسخ به تجاوز هوایی عربستان، ساختمان وزارت دفاع در ریاض را هدف قرار داد و اصابت مستقیم بود. دومین عملیات نیز فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام را هدف گرفت و موجب اختلال در تردد هوایی آن شد.

وی افزود که حمله سوم تأسیسات شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار داد و به وقوع آتش‌سوزی در محل انجامید. در چهارمین عملیات نیز فرودگاه بین‌المللی ابها هدف حمله قرار گرفت.

از سوی دیگر، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان کشته شدن دو نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله به فرودگاه دمام را تأیید کرد.

گسترش بانک اهداف نظامی یمن

یک منبع نظامی مطلع در شهر صنعاء در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» اعلام کرد که حمله روز پنجشنبه به ساختمان وزارت دفاع عربستان با چند موشک بالستیک، در چارچوب گسترش بانک اهداف نظامی انجام شده است. بانک اهدافی که به گفته این منبع، ده‌ها هدف جدید به آن افزوده شده است.

این منبع توضیح داد که نیروهای مسلح یمن، تمامی عملیات‌های انجام‌شده طی ۱۰۰ روز از دور کنونی تشدید تنش‌ها را ارزیابی کرده‌اند. این دور از تنش‌ها از ۲۰ ژوئیه گذشته آغاز شده و در جریان آن، اهداف تازه و حساسی به فهرست اهداف نظامی افزوده شده‌اند.

به گفته این منبع، از جمله اهداف جدید، دستگاه‌های اطلاعاتی و مراکز داده نظامی مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. وی همچنین افزود که تأسیسات اقتصادی و نظامی در مناطق مختلف عربستان نیز در شمار اهداف جدید قرار گرفته‌اند.

هشدار یمن به عربستان درباره هدف قرار دادن تجمعات قبایلی

هم‌زمان با ادامه حملات، سرتیپ یحیی سریع به عربستان هشدار داد که در صورت عملی کردن تهدید خود برای هدف قرار دادن تجمعات قبایلی در مناطق تحت کنترل دولت یمن، این نیروها به گزینه‌های گسترده‌تری متوسل خواهند شد. گزینه‌هایی که به گفته وی، یمن در ابتدا قصد استفاده از آن‌ها را نداشته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: تهدید عربستان برای هدف قرار دادن قبایل یمن بدون پاسخ نخواهد ماند. پیامدهای چنین اقدامی، فاجعه‌بار و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.

وزارت دفاع دولت عدن وابسته به عربستان، دو روز پیش از آن در بیانیه‌ای درباره برگزاری هرگونه تجمع قبایلی در مناطق تحت کنترل دولت یمن، هشدار داده و تهدید کرده بود که تمامی تجمعات قبایلی هدف حملات هوایی قرار خواهند گرفت.

یک منبع قبایلی در شهر صنعاء در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» تاکید کرد که تهدید وزارت دفاع دولت عدن برای هدف قرار دادن قبایل یمن در محل تجمع آن‌ها با دستور عربستان صادر شده است. وی این بیانیه را به منزله اعلام جنگ علیه قبایل یمن دانست و گفت که قبایل در استان‌ها، شهرستان‌ها و میدان‌های نبرد مختلف به این تهدید پاسخ خواهند داد.

این منبع همچنین افزود که شمار نیروهای ذخیره قبایلی در مناطق تحت کنترل دولت یمن از یک میلیون رزمنده فراتر می‌رود و این نیروها در درگیری‌های آینده حضور خواهند داشت.

حمایت قبایل از دولت یمن

در همین حال، قبایل در شهر صنعاء، استان صنعاء و شماری دیگر از استان‌های تحت کنترل دولت یمن، تجمعات مسلحانه‌ای برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این تجمعات ضمن اعلام مخالفت با حملات سعودی، حمایت خود را از عملیات نظامی در عمق خاک عربستان و جبهه‌های داخلی یمن اعلام کردند.

برخی ناظران معتقدند تهدید عربستان علیه قبایل یمن با وجود برخورداری این گروه‌ها از سلاح و تجهیزات نظامی قابل مقایسه با امکانات دولتی، نشان‌دهنده شکست تلاش‌های ریاض برای نفوذ در ساختار قبایلی استان‌های تحت کنترل دولت یمن است.

به باور این ناظران، تهدیدهای اخیر همچنین حاوی لحنی انتقام‌جویانه علیه ساختار قبایلی است. ساختاری که طرفداران عربستان آن را به همکاری با دولت یمن و ناکام گذاشتن چندین عملیات نظامی تحت هدایت ریاض علیه صنعاء متهم می‌کنند.

تحولات جبهه تعز؛ مهلت ۷۲ ساعته برای نیروهای همسو با عربستان

در جبهه‌های تعز، مقام‌های محلی وابسته به دولت یمن، مهلت تازه‌ای به مدت ۷۲ ساعت برای تسلیم شدن نیروهای همسو با عربستان تعیین کردند. این مقام‌ها تأکید کردند که تصمیم عفو عمومی برای تمامی افراد مسلحی که مایل به توقف جنگ هستند، همچنان به قوت خود باقی است.

این اقدام پس از خروج شماری از فرماندهان ارشد نظامی وابسته به عربستان از شهر تعز صورت گرفت. در میان این افراد، سرتیپ «عبدالحکیم دوکم» رئیس ستاد تیپ پنجم گارد ریاست‌جمهوری دولت عدن همسو با عربستان و «عاصم حمود الأصبحی» فرزند رئیس ستاد تیپ ۱۴۵ دولت عدن و یکی از افسران آن، به همراه خانواده‌ها و همراهانشان حضور داشتند.

بر اساس گزارش منابع محلی، شماری از نظامیان وابسته به عربستان در تعز موضع نظامی را درک کرده و ترجیح داده‌اند در شهر باقی بمانند، اما فعالیت‌های خود را متوقف کنند.

این منابع همچنین گزارش دادند که درگیری‌های پراکنده‌ای در چند محور پیرامونی و ورودی‌های شهر تعز به‌ویژه در جبهه‌های غربی، رخ داده است. اطراف فرودگاه تعز، خیابان «الثلاثین»، مقر تیپ ۳۵ و مناطق «الجبالی»، «عقاقه» و «غراب» از جمله مناطق درگیر در این تحولات بوده‌اند.

در حالی که دولت یمن با کمک میانجی‌ها تلاش می‌کند از گسترش درگیری‌ها در شهر تعز جلوگیری کند، جنگنده‌های سعودی حملات خود را به شهرستان‌هایی که نیروهای مسلح یمن، آن‌ها را آزاد کرده است، ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، چند ساعت پس از حمله به یکی از مراکز بازداشت وابسته به دستگاه‌های امنیتی دولت یمن در شهرستان «جبل حبشی» که به کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان انجامید، جنگنده‌های سعودی شامگاه دو روز پیش مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه چند منطقه دیگر انجام دادند.

در میان مناطق هدف قرارگرفته، «الزکیره» و «المساحین» در شهرستان «الشمایتین» قرار داشتند که هدف سلسله‌ای از حملات هوایی قرار گرفتند.

کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان در جنگ یمن

یک منبع امنیتی رژیم صهیونیستی به وب‌سایت «واللا» گفت که دستگاه اطلاعاتی این رژیم به ارتش عربستان در مقابله با نیروهای مسلح یمن، کمک می‌کند.

بر اساس اظهارات این منبع، این همکاری تحت هدایت «واحد ۹۹۰۰» وابسته به اداره اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی انجام می‌شود و شامل ارائه تصاویر ماهواره‌ای، تهیه نقشه و جمع‌آوری اطلاعات بصری است.

این کمک‌ها همچنین ایجاد پایگاه داده اهداف، تعیین موقعیت حملات هوایی عربستان و ترسیم نقشه آن‌ها، ارائه هشدارهای اولیه و تصویربرداری از محل استقرار نیروهای مسلح یمن را در بر می‌گیرد.

به گفته این منبع، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق آمریکا منتقل می‌شود. وی مدعی شد که ارائه این اطلاعات می‌تواند خدمات بسیار خوبی به رژیم صهیونیستی ارائه دهد، زیرا حملات عربستان توان نظامی نیروهای مسلح یمن را تضعیف می‌کند و در همین حال، رژیم صهیونیستی تسلیحات و تاکتیک‌های آن‌ها را از نزدیک بررسی می‌کند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که درگیری‌های نظامی و حملات هوایی در یمن ادامه دارد و هم‌زمان، تهدیدهای متقابل درباره هدف قرار دادن مواضع نظامی و تجمعات قبایلی، خطر گسترش دامنه تقابل میان طرف‌های درگیر را افزایش داده است.