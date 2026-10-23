به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گرایش‌های انتخاباتی رأی‌دهندگان عرب آمریکایی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر آینده، دستخوش تحولی چشمگیر شده است. افزایش خشم عمومی از گرانی و سیاست‌های «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در خاورمیانه و همچنین تقویت این احساس که حزب جمهوری‌خواه از حضور آنان استقبال نمی‌کند، گرایش این گروه به نامزدهای حزب دموکرات را افزایش داده است.

روزنامه واشنگتن‌پست بر اساس نظرسنجی‌ که با همکاری «کالج شار» در فاصله ۲۰ آگوست تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ انجام داده است، گزارش داد که ۵۸ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده عرب آمریکایی در انتخابات آینده کنگره از دموکرات‌ها حمایت می‌کنند در حالی که ۳۴ درصد به جمهوری‌خواهان رأی خواهند داد.

این آمار نشان‌دهنده تغییری مهم در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ میلادی است. زمانی که ۴۱ درصد از این رأی‌دهندگان اعلام کردند به «کامالا هریس» نامزد دموکرات‌ها، رأی داده‌اند و ۳۹ درصد نیز دونالد ترامپ را انتخاب کرده‌اند. این نتایج با برآوردهای پیشین هم‌خوانی دارد که از تقسیم تقریباً برابر آرای این گروه میان دو نامزد حکایت داشت.

این چرخش در شرایطی رخ می‌دهد که رضایت از عملکرد اقتصادی ترامپ و سیاست‌های او در خاورمیانه کاهش یافته است. افزون بر این، بخش قابل‌توجهی از عرب‌های آمریکایی بر این باورند که رئیس‌جمهور این کشور و حزب جمهوری‌خواه مواضعی غیر دوستانه در قبال آنان اتخاذ می‌کنند.

جمعیت آمریکایی‌های عرب‌تبار حدود ۳.۵ میلیون نفر برآورد می‌شود که نزدیک به یک درصد جمعیت ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند. یک‌چهارم آنان در منطقه غرب میانه آمریکا زندگی می‌کنند، منطقه‌ای که آرای این گروه می‌تواند بر نتیجه رقابت‌های انتخاباتی نزدیک تأثیر بگذارد.

گرانی و جنگ‌ها؛ دو عامل اصلی نارضایتی

هزینه‌های زندگی مهم‌ترین عامل نارضایتی رأی‌دهندگان عرب آمریکایی است. به‌طوری‌که از هر ۱۰ نفر، هفت نفر از نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ ابراز نارضایتی می‌کنند. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت و مواد غذایی افزایش یافته است. بخشی از این افزایش قیمت‌ها به تعرفه‌های گمرکی و جنگ علیه ایران نسبت داده می‌شود.

این روزنامه می‌نویسد که حدود چهار نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده عرب آمریکایی که پیش‌تر به ترامپ رأی داده بودند، اکنون از عملکرد اقتصادی او ناراضی هستند. در این میان، توانایی تأمین هزینه‌های زندگی به یکی از مسائل تعیین‌کننده در آستانه انتخابات تبدیل شده است.

نارضایتی‌ها تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. ۸۰ درصد از عرب‌های آمریکایی با نحوه برخورد ترامپ با رژیم صهیونیستی و غزه مخالف‌اند و ۷۵ درصد نیز از عملکرد او در قبال ایران رضایت ندارند. حدود هشت نفر از هر ۱۰ نفر خواستار کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی هستند که از میان آنان، شش نفر از هر ۱۰ نفر خواهان توقف کامل این کمک‌ها هستند.

این میزان از مخالفت، از سطح ثبت‌شده در میان کل جمعیت آمریکا بالاتر است. بر اساس یک نظرسنجی دیگر، ۵۸ درصد از آمریکایی‌ها خواهان کاهش یا توقف کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی هستند.

ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ میلادی تلاش کرده بود با بهره‌گیری از خشم عرب‌های آمریکایی نسبت به سیاست‌های دولت «جو بایدن» در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، حمایت آنان را جلب کند. او وعده داده بود که صلح را به خاورمیانه بازگرداند. با این حال، ادامه جنگ و آغاز جنگ علیه ایران از جذابیت سیاسی او برای بخش‌هایی از این جامعه کاسته است.

حدود هفت نفر از هر ۱۰ عرب آمریکایی معتقدند که رژیم صهیونیستی در غزه علیه فلسطینیان مرتکب جنایات جنگی یا نسل‌کشی شده است.

ادبیاتی که شکاف را عمیق‌تر می‌کند

روابط میان عرب‌های آمریکایی و جمهوری‌خواهان با چالش دیگری نیز مواجه است. ادبیات ضد مسلمانان که شماری از سیاستمداران جمهوری‌خواه از آن استفاده کرده‌اند.

حدود نیمی از عرب‌های آمریکایی معتقدند که حزب جمهوری‌خواه در قبال آنان موضعی غیر دوستانه دارد. این میزان هنگام ارزیابی عملکرد و مواضع ترامپ به حدود ۶۰ درصد افزایش می‌یابد.

در مقابل، دموکرات‌ها نیز از حمایت بی‌قیدوشرط این جامعه برخوردار نیستند. ۴۵ درصد از عرب‌های آمریکایی درباره میزان دوستانه بودن مواضع حزب دموکرات در قبال خود، دیدگاهی خنثی دارند. این وضعیت در شرایطی است که حمایت دولت بایدن از اسرائیل نیز موجب نارضایتی آنان شده بود.

این تحولات در ایالت میشیگان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ جایی که «عبدالرّحمن السید» معروف به «عبدول»، نامزد دموکرات مصری‌تبار در رقابت برای کسب کرسی مجلس سنای آمریکا با «مایک راجرز» نامزد جمهوری‌خواه، روبه‌رو شده است. نتیجه این رقابت می‌تواند بر حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر سنا تأثیر بگذارد.

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