به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله‌ای گسترده شامگاه پنجشنبه در نزدیکی بندر گوادر در جنوب‌غرب پاکستان رخ داد که به گفته منابع، افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی «جبهه آزادی‌بخش بلوچستان» آن را انجام دادند. هم‌زمان، چهار افسر نیروهای امنیتی پاکستان از جمله یکی از مقام‌های ارشد اداره مبارزه با تروریسم در جریان درگیری با افراد مسلح در شمال‌غرب این کشور کشته شدند.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، جبهه آزادی‌بخش بلوچستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که افراد مسلح این گروه به یک اردوگاه نیروهای پاکستانی و سه موضع دیگر در نزدیکی بندر گوادر حمله کردند و خسارات سنگینی به نیروهای دولتی وارد آوردند.

در مقابل، پلیس محلی در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که نیروهای امنیتی پاکستان، حمله‌ای گسترده از سوی جدایی‌طلبان بلوچ را که چندین موضع در منطقه گوادر را هدف قرار داده بود، خنثی کردند و سه نفر از مهاجمان را کشتند.

بیانیه دولت پاکستان، جزئیات بیشتری از این حمله ارائه نکرد. با این حال، منابع محلی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که صدای چندین انفجار شنیده شده و شمار زیادی از کانتینرها و اتوبوس‌های حامل کالا در جاده منتهی به بندر گوادر آتش گرفته‌اند.

کشته‌شدن چهار افسر در خیبر پختونخوا

در رویدادی جداگانه در شمال‌غرب پاکستان، چهار نفر از نیروهای امنیتی شامگاه پنجشنبه در جریان درگیری مسلحانه با افراد مسلح در منطقه «کرک» واقع در ایالت خیبر پختونخوا، کشته شدند.

بر اساس بیانیه پلیس پاکستان، این حادثه پس از آن رخ داد که افراد مسلح شب قبل در یکی از جاده‌های منطقه ایست بازرسی برپا کردند. اقدامی که نیروهای امنیتی را به آغاز عملیات جست‌وجو و تعقیب واداشت.

در جریان این عملیات، پلیس به خانه‌ای در منطقه «چیرپارا» از توابع ناحیه «تحصیل باندا داودشاه»، یورش برد که به گفته این نهاد با یک فرمانده مسلح مظنون به نام «قیصر اقبال» ارتباط داشت. این یورش به درگیری مسلحانه انجامید و چهار نفر از نیروهای پلیس پاکستان کشته شدند که در میان آنان یک مقام ارشد اداره مبارزه با تروریسم نیز حضور داشت.

گزارش‌ها هویت کشته‌شدگان را «عمران‌الدین خان» معاون مدیر اداره مبارزه با تروریسم، افسر «افضل اعوان»، افسر «محمد کاظم» مسئول پاسگاه پلیس «لاتامبر» و «امجد خان» از نیروهای واحد خنثی‌سازی مین، اعلام کردند.

پلیس پاکستان همچنین از کشته‌شدن دو فرد مسلح در جریان این درگیری خبر داد.

ماهیت این عملیات نشان‌دهنده خطراتی است که نیروهای پلیس و واحدهای مبارزه با تروریسم پاکستان در این ایالت با آن روبه‌رو هستند. به‌ویژه هنگام یورش به مکان‌هایی که افراد مظنون به ارتباط با شبکه‌های مسلح در آن حضور دارند.

کشته‌شدن یک مقام اداره مبارزه با تروریسم و مسئول یک پاسگاه پلیس در یک حادثه، ضربه‌ای به نهادهای محلی اجرای قانون به شمار می‌رود. با این حال، در گزارش‌های منتشرشده، هیچ گروه مسلحی به‌طور قطعی مسئولیت این درگیری را بر عهده نگرفته است. همچنین شواهد مستقل کافی برای تعیین هویت تمام افراد مسلح شرکت‌کننده در این حادثه در دسترس نیست.

چندین جبهه امنیتی

اگرچه این دو حادثه در دو ایالت متفاوت پاکستان رخ داده‌اند، هم‌زمانی آن‌ها بر گستردگی چالش‌های امنیتی پیش روی این کشور، تأکید دارد.

در ایالت بلوچستان، خشونت‌ها با مناقشه‌ای دیرینه درباره جدایی‌طلبی، منابع و مشارکت سیاسی ارتباط دارد. در کنار آن، نیروهای امنیتی پاکستان و پروژه‌های اقتصادی نیز هدف حملات قرار می‌گیرند.

در ایالت خیبر پختونخوا، چالش‌های امنیتی عمدتاً به فعالیت گروه‌های مسلح مربوط می‌شود که در میان آن‌ها گروه «تحریک طالبان پاکستان» جایگاه برجسته‌ای دارد. این گروه سال‌هاست با دولت پاکستان می‌جنگد.

اسلام‌آباد، گروه‌های مسلح را متهم می‌کند که از وجود پناهگاه‌هایی در آن سوی مرز افغانستان بهره می‌برند. اتهامی که در چارچوب تنش‌های میان دو کشور مطرح می‌شود. مقام‌های حکومت طالبان در مقابل، اجازه‌دادن به استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان را رد می‌کنند. این اختلاف یکی از منابع اصلی تنش میان دو کشور به شمار می‌رود.

چالش پیش روی مقام‌های پاکستانی فراتر از واکنش نظامی مستقیم است. مهار خشونت‌ها مستلزم تقویت توانمندی پلیس محلی، حفاظت از زیرساخت‌ها و پروژه‌های اقتصادی و رسیدگی به شرایط سیاسی و اجتماعی‌ است که گروه‌های مسلح از آن‌ها برای گسترش نفوذ خود بهره می‌برند.

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