حشد الشعبی حمله داعش در استان کرکوک را خنثی کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشدالشعبی عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد حمله تروریستی بقایای گروه داعش را در شهرستان الحویجه، واقع در استان کرکوک، خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، الحشد الشعبی همچنین تأکید کرد در این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحیتی گزارش نشده است.

مرکز اطلاع‌رسانی سازمان الحشدالشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرویی از تیپ ۶۱ حشد شعبی شامگاه پنجشنبه موفق شد حمله‌ای را که عناصر باقی‌مانده گروه تروریستی داعش در محدوده الدنادیش، در شمال شهرستان الحویجه استان کرکوک، انجام داده بودند، خنثی کند.

عناصر تروریستی در جریان این حمله، یک دوربین حرارتی مستقر در منطقه مذکور را هدف قرار دادند سپس از محل حادثه گریختند.

الحشد الشعبی در این بیانیه تأکید کرد در این حمله به هیچ کس آسیب نرسیده است.

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