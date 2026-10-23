دیدار دریادار عظمایی با خانواده شهدای جزیره هرمز در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دریادار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در منزل شهدای جزیره هرمز از پدر و مادر شهیدان جزیره در جنگ اخیر قدردانی و تجلیل نمود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در این دیدار اظهار داشت: شهیدان پاسدار و سرفراز نیروی دریایی سپاه، شهید قدرت زرنگاری، شهید عباس اسلامی، شهید عبدالرضا گلزاری و شهید جواد رئوفی مقدم در جنگ تحمیلی سوم با جانفشانی خود در بستن تنگه هرمز بر روی دشمنان این ملت و نظام جان خود را سپر دفاع از اسلام و ایران عزیز نمودند.

دریادار عظمایی در این دیدارها شهیدان را مایه افتخار و سربلندی همه ملت برشمرد و افزود: اینکه امریکایی‌های غارتگر و ظالم با آن هم تجهیز و ادعا الان تو دهنی خورده اند از مجاهدت و جانفشانی این شهیدان بوده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطر نشان کرد: عزت و آبرویی که ما امروز در دنیا داریم از خون همین شهیدان است. رزمندگان ما در مقابل استکبار و قدرت های مادی ، به سید و سالار شیهدان اقتدا می کنند و از هیچ قدرت هراسی ندارند.و شهادت، اجر مجاهدتی است که یک رزمنده را به اوج و کمال یک انسان در این دنیا و در عوالم بالا میرساند.

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