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دیدار دریادار عظمایی با خانواده شهدای جزیره هرمز در جنگ تحمیلی سوم

۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
کد مطلب: 1881538
دیدار دریادار عظمایی با خانواده شهدای جزیره هرمز در جنگ تحمیلی سوم

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در منزل شهدای جزیره هرمز ضمن تجلیل از پدر و مادر شهیدان جزیره در جنگ اخیر بیان کرد: اینکه امریکایی‌های غارتگر و ظالم با آن هم تجهیز و ادعا الان تو دهنی خورده اند از مجاهدت و جانفشانی این شهیدان بوده است.

  به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   دریادار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در منزل شهدای جزیره هرمز از پدر و مادر شهیدان جزیره در جنگ اخیر قدردانی و تجلیل نمود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در این دیدار اظهار داشت: شهیدان پاسدار و سرفراز نیروی دریایی سپاه، شهید قدرت زرنگاری، شهید عباس اسلامی، شهید عبدالرضا گلزاری و شهید جواد رئوفی مقدم در جنگ تحمیلی سوم با جانفشانی خود در بستن تنگه هرمز بر روی دشمنان این ملت و نظام جان خود را سپر دفاع از اسلام و ایران عزیز نمودند.

دریادار عظمایی در این دیدارها شهیدان را مایه افتخار و سربلندی همه ملت  برشمرد و افزود: اینکه  امریکایی‌های غارتگر و ظالم با آن هم تجهیز و ادعا الان تو دهنی خورده اند از مجاهدت و جانفشانی این شهیدان  بوده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطر نشان کرد: عزت و آبرویی که ما امروز در دنیا داریم از خون  همین شهیدان است. رزمندگان ما در مقابل استکبار و قدرت های مادی ، به سید و سالار شیهدان اقتدا می کنند و از هیچ قدرت هراسی ندارند.و شهادت، اجر مجاهدتی است که یک رزمنده را به اوج  و کمال یک انسان  در این دنیا و در عوالم بالا میرساند.

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