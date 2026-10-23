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کتاب جایگاه اهل‌بیت(ع) در قرآن کریم و ادب پشتو، منتشر شد

۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۳
کد مطلب: 1881544
کتاب جایگاه اهل‌بیت(ع) در قرآن کریم و ادب پشتو، منتشر شد

کتاب «جایگاه اهل‌بیت(ع) در قرآن کریم و ادب پشتو» از سوی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به زبان پشتو، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، کتاب «جایگاه اهل‌بیت(ع) در قرآن کریم و ادب پشتو» به زبان پشتو با موضوع بررسی تطبیقی و تحلیلی جایگاه خاندان پیامبر اکرم(ص) در دو قلمرو وحی و ادبیات پشتو، منتشر شد.

محور نخست این کتاب، تبیین آیاتی است که در شان و فضیلت اهل‌بیت(ع) نازل شده است. نویسنده با استناد به متون تفسیری، نقش این برگزیدگان را به عنوان مفسران حقیقی قرآن و الگوهای علمی هدایت، تشریح می کند.

در محور دوم، کتاب به سراغ میراث غنی زبان پشتو رفته و بازتاب این آموزه‌های قرآنی را در سروده‌ها و نوشته‌های ادیبان و شاعران پشتو جستجو می‌کند. محتوا به گونه‌ای سامان یافته که نشان دهد چگونه ارادت به عترت با ریشه‌های فرهنگی و زبانی پیوند خورده و در قالب استعاره‌ها و مفاهیم اخلاقی وارد زندگی روزمره شده است.

این کتاب تلاش دارد با پیوند میان براهین عقلی قرآن و احساسات لطیف ادبی، تصویری جامع از مودت خاندان رسالت ارائه دهد. مطالعه این کتاب، خواننده را با لایه‌های عمیق اعتقادی جامعه و پیوند ناگسستنی میان قرآن و سنت در آیینه ادب پشتو آشنا می‌سازد.

کتاب جایگاه اهل‌بیت(ع) در قرآن کریم و ادب پشتو، منتشر شد

کتاب «جایگاه اهل‌بیت(ع) در قرآن کریم و ادب پشتو» اثر «انور زیب شاهین خانخیل» به زبان پشتو می‌باشد که در ۱۲۸ صفحه و قطع رقعی منتشر شده است.  

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