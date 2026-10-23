به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «علی قنواتی» معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه از اقدام دکتر سیمایی‌صراف وزیر علوم در حمایت از دختران محجبه جمهوری آذربایجان که از حق تحصیل محروم شده‌اند، تشکر و قدردانی کرد.

متن نامه تقدیر و سپاس حجت‌الاسلام والمسلمین قنواتی از دکتر سیمایی‌صراف بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سیمایی‌صراف "دامت توفیقاته"

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

اقدام انقلابی و حکیمانه حضرتعالی در گشودن آغوش دانشگاه‌های ایران بر روی دختران محجبه آذربایجانی —در پاسخ به سیاست‌ ضد دینی محرومیت از تحصیل دختران عفیف و محجبه در آن دیار اسلامی— فراتر از یک تصمیم اداری، برخاسته از یک نگاه تمدنی و تجلی زنده‌ی غیرت دینی و مسئولیت الهی و انقلابی در عرصه حکمرانی و در گستره‌ی بین‌الملل بود.

این موضع بهنگام و درست، ضمن پاسداشت حرمت "حجاب" به عنوان خط اصیل امت اسلامی، بار دیگر معنای حقیقی ایران عزیز را به‌عنوان پناهگاه مستضعفان و آزادگان جهان و پرچمدار کرامت زن مسلمان به تصویر کشید؛ رویکردی که دقیقا در امتداد آرمان اصیل انقلاب اسلامی و منویات امامان فرزانه‌ی انقلاب است.

به عنوان یک طلبه حوزوی، از این درک و بصیرت عمیق، موضع انقلابی و اقدام عزتمندانه صمیمانه سپاسگزارم و توفیقات روزافزون‌تان را در صیانت از ارزش‌های اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

علی قنواتی

معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه

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