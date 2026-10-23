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تشکر معاون امور طلاب حوزه‌های علمیه از وزیر علوم برای حمایت از دختران محجبه آذربایجان

۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷
کد مطلب: 1881551
تشکر معاون امور طلاب حوزه‌های علمیه از وزیر علوم برای حمایت از دختران محجبه آذربایجان

حجت‌الاسلام والمسلمین قنواتی از اقدام وزیر علوم در حمایت از دختران محجبه جمهوری آذربایجان، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «علی قنواتی» معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه از اقدام دکتر سیمایی‌صراف وزیر علوم در حمایت از دختران محجبه جمهوری آذربایجان که از حق تحصیل محروم شده‌اند، تشکر و قدردانی کرد.

متن نامه تقدیر و سپاس حجت‌الاسلام والمسلمین قنواتی از دکتر سیمایی‌صراف بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سیمایی‌صراف "دامت توفیقاته"

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

اقدام انقلابی و حکیمانه حضرتعالی در گشودن آغوش دانشگاه‌های ایران بر روی دختران محجبه آذربایجانی —در پاسخ به سیاست‌ ضد دینی محرومیت از تحصیل دختران عفیف و محجبه در آن دیار اسلامی— فراتر از یک تصمیم اداری، برخاسته از یک نگاه تمدنی و تجلی زنده‌ی غیرت دینی و مسئولیت الهی و انقلابی در عرصه حکمرانی و در گستره‌ی بین‌الملل بود.

این موضع بهنگام و درست، ضمن پاسداشت حرمت "حجاب" به عنوان خط اصیل  امت اسلامی، بار دیگر معنای حقیقی ایران عزیز را به‌عنوان پناهگاه مستضعفان و آزادگان جهان و پرچمدار کرامت زن مسلمان به تصویر کشید؛ رویکردی که دقیقا در امتداد آرمان اصیل انقلاب اسلامی و منویات امامان فرزانه‌ی انقلاب است.

به عنوان یک طلبه حوزوی، از این درک و بصیرت عمیق، موضع  انقلابی و اقدام عزتمندانه صمیمانه سپاسگزارم و توفیقات روزافزون‌تان را در صیانت از ارزش‌های اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

علی قنواتی
معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه

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