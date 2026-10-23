به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور در پیامی به‌مناسبت رویداد ملی «ایران جان» که اکنون یازدهمین دوره‌اش در استان مرکزی درحال برگزاری است، تأکید کرد که معرفی میراث فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و توانمندی‌های مناطق مختلف کشور، به تقویت همدلی، خودباوری ملی و وفاق میان ایرانیان کمک می‌کند.

متن کامل پیام مسعود پزشکیان به این شرح است:

«سلام و درود بر شما هم‌وطنان عزیز

ایران، خانه‌ مشترک همه ماست؛ سرزمینی که شکوه و ماندگاری آن، افزون بر تاریخ و تمدن دیرپا و گستره زیبایی‌های طبیعی‌اش، در زبان‌ها، آیین‌ها و سنت‌های مردمانی ریشه دارد که در درازنای قرون و اعصار، در کنار یکدیگر زیسته‌اند و با تلاش، اندیشه و خلاقیت خود، فرهنگ و هویت فرهمند ایرانی را شکل داده و غنا بخشیده‌اند. ایران، با همه‌ رنگارنگی و گوناگونی‌اش، یک پیکر، یک سرشت و یک سرنوشت است و این تنوع، نه مایه فاصله، بلکه سرچشمه غنای فرهنگی و از سرمایه‌های ارزشمند همبستگی ملی ماست.

برنامه‌ «ایران جان»؛ فرصتی ارزشمند برای دیدن دوباره ایران؛ آشنایی عمیق‌تر با مردمان آن و کشف فرصت‌هایی است که در جای‌جای این سرزمین نهفته است. هر استان، با پیشینه‌ تاریخی، فرهنگ زنده، طبیعت ویژه، سرمایه‌ انسانی و توانمندی‌های اقتصادی خود، بخشی از هویت و دارایی ملی ایران را در بر دارد؛ بخشی که توجه به آن، تصویری جامع‌تر از کشورمان پیش روی ما می‌گذارد و افق‌های تازه‌ای برای پیشرفت و آبادانی می‌گشاید.

شناخت ایران، از آشنایی با مردمان آن آغاز می‌شود و به خودشناسی ما به‌عنوان یک ملت می‌انجامد. هرچه با تاریخ، فرهنگ، تجربه‌ها، امیدها و توانایی‌های یکدیگر آشناتر شویم، درک روشن‌تری از هویت مشترک و سرمایه‌های ملی خود خواهیم داشت. از این منظر، معرفی استان‌ها و روایت زندگی و تلاش مردم آن‌ها، مجالی برای تقویت خودباوری و درک عمیق‌تر پیوندهایی است که ما را در سرنوشت ایران به یکدیگر متصل می‌کند.

معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، آیین‌های بومی، جاذبه‌های طبیعی، توانمندی‌های اقتصادی و سرمایه‌های انسانی مناطق مختلف میهن عزیزمان، افزون بر پاسداشت هویت‌های محلی، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها، شناخت دقیق‌تر فرصت‌ها و نیازها، و بهره‌مندی متوازن‌تر از امکانات کشور باشد. ایران زمانی می‌تواند از همه توان خود برای پیشرفت بهره گیرد که هیچ منطقه‌ای از دایره توجه بیرون نماند و استعدادها و فرصت‌های نهفته در سراسر آن، مجال بروز و شکوفایی پیدا کنند.

باور دارم «ایران جان» می‌تواند با روایت صادقانه و شایسته‌ زندگی، فرهنگ، توانمندی‌ها و مطالبات مردم سراسر کشور، به افزایش آگاهی متقابل و تقویت همدلی میان ایرانیان یاری رساند و پایه‌های وفاق ملی را استحکام بخشد.

لازم می‌دانم از دست‌اندرکاران این برنامه‌ ارزشمند، به‌ویژه وزارت کشور، استانداری‌ها، سازمان صداوسیما و همه عوامل تولید، هنرمندان، کارشناسان، نویسندگان و فعالانی که برای معرفی شایسته مناطق مختلف ایران تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی کنم.

امیدوارم «ایران جان» با تداوم و گسترش این مسیر، به آشنایی بیشتر ایرانیان با یکدیگر، پاسداشت گوناگونی فرهنگی، تقویت خودباوری ملی و توجه شایسته به قابلیت‌ها و نیازهای همه استان‌ها کمک کند و زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر مردم در ساختن آینده‌ای آبادتر، عادلانه‌تر و برخوردار از فرصت‌های برابر فراهم آورد.

آینده ایران، در گرو بهره‌گیری از همه سرمایه‌های انسانی و فرهنگی این سرزمین و باور به توانایی مردمانی است که سرنوشتی مشترک دارند. پاسداشت این میراث گران‌بها و فراهم آوردن زمینه شکوفایی ظرفیت‌های همه مناطق کشور، مسئولیتی ملی و رسالتی مشترک در برابر نسل امروز و فردای ایران است.

مسعود پزشکیان»

...........

پایان پیام/ 218