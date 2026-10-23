به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید یاسر موسوی» فرزند شهید «سید عباس موسوی» دبیرکل اسبق حزب‌الله لبنان در پیامی خطاب به خانواده امیر شهید «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، درگذشت پدر این شهید را تسلیت گفت و برای آن مرحوم، علو درجات و رحمت واسعه الهی مسئلت کرد.

فرزند شهید سید عباس موسوی در این پیام به مناسبت درگذشت پدر شهید سید عبدالرحیم موسوی با ابراز همدردی با خانواده و نزدیکان آن مرحوم، این مصیبت را مصیبت خود دانست و برای بازماندگان صبر و آرامش آرزو کرد.

وی در پیام خود با اشاره به همدلی و همراهی با خانواده داغدار، از خداوند متعال خواست که آن مرحوم را مشمول رحمت گسترده خود قرار دهد، درجاتش را متعالی گرداند و او را با حضرت محمد (ص) و خاندان پاک ایشان محشور کند.

سید یاسر موسوی همچنین دعا کرد که آن مرحوم در شمار شهدا، صدیقین و همراهان پیامبر اسلام (ص) و حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، قرار گیرد.

فرزند شهید سید عباس موسوی در ادامه پیام خود تأکید کرد که مصیبت خانواده داغدار، مصیبت آنان نیز هست و عزای این خانواده را عزای خود دانست. وی همچنین برای عاقبت‌به‌خیری همگان دعا کرد.

سید یاسر موسوی در پایان، پیام اعلام کرد که در صورت سفر به ایران، امیدوار است بتواند در خدمت خانواده شهید موسوی باشد.

این پیام با دعای خیر برای خانواده و نزدیکان شهید موسوی و طلب رحمت و مغفرت الهی برای پدر این شهید، پایان یافت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸