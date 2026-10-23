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رئیس سازمان فرهنگ در گذشت پدر شهید موسوی را تسلیت گفت

۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۷
کد مطلب: 1881564
رئیس سازمان فرهنگ در گذشت پدر شهید موسوی را تسلیت گفت

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درگذشت پدر شهید سپهبد امیر سیدعبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درگذشت پدر شهید سپهبد امیر سیدعبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت.

  در پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی‌پور آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت جناب آقای سید احمد موسوی، والد معظم شهید گرانقدر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی واصل و موجب تاثر گردید. 
عمر بابرکت آن مرد بزرگوار، سرشار از خدمت و جهاد بود. تربیت فرزند صالح و متعهدی  چون شهید والامقام موسوی، بزرگترین ماندگاری و افتخار آن مرحوم مغفور و فرزانه است؛ میراثی که بر صفحهٔ روزگار جاودانه خواهد ماند.
اینجانب مصیبت وارده را به محضر خانواده  شهید موسوی، بازماندگان معظم و نیروهای مسلح و خدوم کشورمان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم و فرزند شهیدش رحمت واسعه و همجواری با اولیاءالله را خواستارم. 

محمدمهدی ایمانی‌پور
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی   
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پایان پیام/ ۲۱۸

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