تحکیم بنیان خانواده و دفاع از ولایت؛ دو رسالت مهم بانوان در مکتب حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی در محفل بفرمایید روضه که صبح امروز به مناسبت ایام فاطمیه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار شد، با تبیین ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، اظهار داشت: خداوند متعال مأموریت‌های بزرگی را بر عهده این بانوی عظیم‌الشأن قرار داد و حضرت زهرا(س) با شایستگی و کمال، این رسالت‌های الهی را به انجام رساندند.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا(س) در آزمون‌های الهی افزود: آن حضرت پیش از آنکه در معرض آزمون‌های الهی قرار گیرند، مورد امتحان و عنایت ویژه خداوند بودند و در این مسیر سربلند بیرون آمدند؛ به‌گونه‌ای که در برخی روایات، جایگاه معنوی و عظمت ایشان با مقام نبوت مقایسه شده است.

خانه؛ نخستین عرصه ایفای رسالت حضرت زهرا(س)

سخنران آستان مقدس بانوی کرامت با تأکید بر اهمیت جایگاه خانواده در سیره حضرت زهرا(س) اظهار کرد: این بانوی بزرگوار، با وجود برخورداری از جایگاهی ممتاز، به مسئولیت‌های خانوادگی توجه ویژه داشتند و رسالت خود را در عرصه همسرداری، تربیت فرزندان و تبدیل خانه به بستری برای تعالی معنوی و بندگی خداوند، در نهایت کمال به انجام رساندند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: سیره حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که خانه و خانواده، نخستین عرصه تربیت انسان و زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای متعالی است و بانوان با ایفای نقش تربیتی خود می‌توانند در پرورش نسلی مؤمن، ولایت‌مدار و مسئولیت‌پذیر نقش‌آفرینی کنند.

دفاع از ولایت؛ رسالت اجتماعی حضرت زهرا(س)

وی با اشاره به حضور اثرگذار حضرت زهرا(س) در عرصه اجتماع تصریح کرد: هنگامی که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، ولی خدا و امام زمان جامعه، با خطر و تهدید مواجه شدند، حضرت زهرا(س) برای دفاع از ولایت به میدان آمدند و در این مسیر، با وجود جوانی، از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

سخنران آستان مقدس بانوی کرامت خاطرنشان کرد: دفاع از ولایت و حمایت از امام زمان، از مهم‌ترین جلوه‌های سیره حضرت زهرا(س) است؛ ایشان نشان دادند که مسئولیت خانوادگی و حضور اجتماعی نه‌تنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه هر دو در چارچوب بندگی خداوند و انجام تکالیف الهی معنا پیدا می‌کنند.

وی افزود: بر همین اساس، بانوان امروز نیز دو رسالت اساسی بر عهده دارند؛ نخست، تحکیم بنیان خانواده از طریق همسرداری شایسته، تربیت دینی فرزندان و تبدیل خانه به کانون امنیت، آرامش و معنویت و دوم، دفاع از ولایت، حمایت از ولی خدا و نایب امام زمان(عج) و ایفای نقش فعال در عرصه‌های اجتماعی.

جنگ شناختی دشمن با هدف تضعیف هویت دینی بانوان

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به تداوم جنگ نرم و جنگ فرهنگی دشمن علیه جامعه اسلامی گفت: جوامع اسلامی در طول تاریخ همواره با هجمه‌های فرهنگی و شناختی مواجه بوده‌اند و امروز نیز دشمن با شناخت نقش محوری مادران در انتقال ارزش‌های دینی و فرهنگی، تلاش می‌کند این جایگاه را تضعیف کند.

وی با بیان اینکه حجاب یکی از عرصه‌های مورد توجه دشمن در این تقابل فرهنگی است، اظهار کرد: دشمن با ترویج بی‌حجابی و تغییر نگرش بانوان و دختران نسبت به ارزش‌های دینی، درصدد تغییر الگوهای فرهنگی و تضعیف روحیه مقاومت در جامعه اسلامی است.

سخنران آستان مقدس بانوی کرامت با تأکید بر نقش ارتباط عاطفی و تربیتی مادران در شکل‌گیری شخصیت فرزندان افزود: صرف برخورداری مادر از حجاب، بدون برقراری ارتباط مؤثر عاطفی و تربیتی با فرزندان، برای انتقال کامل ارزش‌های دینی کافی نیست؛ ازاین‌رو، مادران باید در کنار پایبندی عملی به ارزش‌ها، با ارتباطی صمیمی، آگاهانه و مستمر، زمینه درونی‌شدن باورهای دینی را در فرزندان خود فراهم کنند.

ضرورت نقش‌آفرینی بانوان در مقابله با جنگ شناختی

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی بانوان در حفظ هویت دینی جامعه خاطرنشان کرد: بانوان یکی از ارکان اصلی جامعه اسلامی هستند و نقش آنان در مقابله با جنگ شناختی دشمن، هم در محیط خانواده و هم در عرصه اجتماعی، بسیار تعیین‌کننده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در پایان تأکید کرد: بانوان با الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها باید در هر دو عرصه خانواده و اجتماع حضوری آگاهانه و مسئولانه داشته باشند، رسالت تربیتی خود را به‌درستی انجام دهند و با تقویت باورهای دینی، تحکیم بنیان خانواده و دفاع از ولایت، در برابر هجمه‌های فرهنگی و شناختی دشمن نقش‌آفرینی کنند.