به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین راجی در محفل عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با تبیین نقش دنیاطلبی در تضعیف روحیه مقاومت، این ویژگی را از مهم‌ترین موانع جهاد و ایستادگی در مسیر حق دانست و بر ضرورت تقویت بصیرت، خودسازی و پرهیز از دلبستگی به مظاهر دنیا تأکید کرد.

دنیا؛ گذرگاه انسان، نه قرارگاه او

راجی با اشاره به آموزه‌های نهج‌البلاغه، دنیاطلبی را یکی از عوامل اصلی انحراف و ریزش خواص در طول تاریخ دانست و گفت: انسان باید از امکانات دنیا برای انجام کارهای خیر بهره بگیرد، اما نباید چنان به آن وابسته شود که هدف اصلی زندگی و مسئولیت‌های الهی خود را فراموش کند.

وی با استناد به سخنی از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام درباره نگاه انسان به دنیا، توضیح داد که بهره‌گیری آگاهانه از دنیا می‌تواند زمینه بصیرت و حرکت درست را فراهم کند، اما دلبستگی افراطی به آن، قدرت تشخیص و انتخاب صحیح را از انسان می‌گیرد.

دنیاطلبی؛ عاملی برای کنار گذاشتن مسئولیت‌های الهی

سخنران حرم مطهر با اشاره به تجربه‌های تاریخی صدر اسلام و واقعه کربلا اظهار داشت: برخی افراد با وجود آگاهی از حق، به دلیل نگرانی از دست دادن موقعیت، ثروت و منافع شخصی، از همراهی با جبهه حق بازماندند. ماجرای عمر بن سعد نمونه‌ای از تقابل میان انتخاب دنیا و ایستادگی در مسیر حق است؛ تقابلی که می‌تواند انسان را در لحظه‌های سرنوشت‌ساز با آزمونی دشوار روبه‌رو کند.

راجی افزود: جامعه‌ای که روحیه مقاومت در آن تضعیف شود، ممکن است در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی کند؛ ازاین‌رو، خودسازی، اخلاص، امید و همت بلند از ضرورت‌های حفظ روحیه جهاد و ایستادگی هستند.

ساده‌زیستی مسئولان و پرهیز از تجمل‌گرایی

وی با اشاره به ضرورت ساده‌زیستی مسئولان، تأکید کرد که نمی‌توان از مردم انتظار داشت در برابر مشکلات و محرومیت‌ها صبور باشند، اما مسئولان زندگی اشرافی و تجملاتی داشته باشند. راجی با یادآوری سخنانی از رهبر شهید انقلاب درباره پرهیز از رفاه‌زدگی، ساده‌زیستی را از عوامل مهم حفظ اعتماد عمومی و پایبندی به ارزش‌های دینی دانست.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت همچنین با بیان نمونه‌هایی از زندگی ساده برخی شخصیت‌های دینی و انقلابی خاطرنشان کرد: برخورداری از امکانات مادی به‌خودی‌خود مانع کمال انسان نیست، بلکه آنچه می‌تواند او را از مسیر حق دور کند، دلبستگی به ثروت و ترجیح منافع شخصی بر وظیفه و مسئولیت است.

مقاومت در برابر وسوسه‌های دنیا

راجی در ادامه، با اشاره به زندگی ادواردو آنیلی، ثروتمند ایتالیایی که به اسلام و تشیع گروید، گفت: داشتن ثروت لزوماً به معنای دنیاطلبی نیست؛ مسئله اصلی این است که انسان تا چه اندازه به دارایی‌های خود وابسته باشد و آیا حاضر است برای حفظ ارزش‌ها و باورهایش از منافع شخصی چشم‌پوشی کند یا خیر.

وی با اشاره به ماجرای عبدالملک بن مروان و تغییر مسیر زندگی او پس از رسیدن به قدرت، نسبت به تأثیر مقام‌طلبی و منفعت‌جویی بر سرنوشت انسان هشدار داد و بر ضرورت مراقبت از خواسته‌های نفسانی تأکید کرد.

حضرت زهرا(س) و هشدار درباره راحت‌طلبی

راجی با بازخوانی مباحث سال‌های گذشته خود درباره حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، راحت‌طلبی و رفاه‌زدگی را از عوامل مهم کناره‌گیری برخی افراد از دفاع از حق دانست و یادآور شد که حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها نیز در سخنان خود به پیامدهای گرایش به آسایش‌طلبی اشاره کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مقاومت تنها به عرصه نظامی محدود نیست، ابراز داشت: جهاد می‌تواند در عرصه‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی و اجتماعی نیز معنا پیدا کند و تحقق آن نیازمند اراده، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای عبور از دشواری‌هاست.

لزوم شناخت درست از آزمون‌های دوران ظهور

این سخنران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع انتظار و ظهور امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، تصریح کرد: انتظار نباید صرفاً با تصور آسایش و رفاه همراه باشد؛ بلکه انسان باید خود را برای آزمون‌های دشوار و انتخاب میان منافع مادی و وظایف الهی آماده کند.

راجی با اشاره به نمونه‌هایی از ایثار و فداکاری در دوران معاصر، بر اهمیت مقدم دانستن ارزش‌ها و مسئولیت‌های الهی بر دلبستگی‌های مادی تأکید کرد و از حاضران خواست با مطالعه زندگی شهدا و الگوهای ایثار، روحیه مقاومت را در خود و خانواده‌هایشان تقویت کنند.