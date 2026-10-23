به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در پیامی درگذشت سید احمد موسوی، پدر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خانواده معظم شهید عالیقدر امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی

با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد(ص) و اهدای سلام؛

درگذشت ابوالشهید و خادم اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، مرحوم مغفور سید احمد موسوی، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

تربیت و پرورش فرزندی مؤمن و مجاهد فی‌سبیل‌الله همچون شهید سرافراز، امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، که عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلا و دفاع همه‌جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری کرد و با نثار جان گران‌بهای خود، برگ زرین دیگری در صحیفه تاریخ این مرزوبوم ثبت کرد، باقیات‌الصالحات و ذخیره‌ای ارزشمند برای آن پدر بزرگوار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه جان‌گداز، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای تمامی بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

...........

پایان پیام/ ۲۱۸