به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشارات زائر آستان مقدس از انتشار کتاب «ادب در سیره امام سجاد علیه‌السلام» خبر داد.

ادب، نشانه‌ رشد یک فرد و یک جامعه است و نویسنده این کتاب، آقای محمدجواد انبیایی، با هوشمندی سراغ زندگی امام سجاد علیه‌السلام رفته است؛ چراکه زندگی آن حضرت، سرشار از الگوهای بی‌نظیر در زمینه تربیت فردی و اجتماعی و ادب در برخوردهاست.

این کتاب در ۲۳۶ صفحه و با قطع رقعی (قابل حمل و مناسب برای مطالعه در هر مکان) منتشر شده است و برای کسانی نوشته شده که می‌خواهند سبک زندگی اسلامی را نه فقط به صورت تئوری، بلکه به صورت واقعی در رفتارهای روزمره خود تمرین کنند.

کتاب «ادب در سیره امام سجاد علیه‌السلام» برای علاقه‌مندان به مطالعه و صیقل دادن شخصیت خویش توصیه می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این کتاب از طریق سایت mahsulatfatemi.ir/checkout?vid=391 اقدام کرده یا به صورت حضوری از حرم مطهر، ورودی درب ۱۷ تهیه کنند.