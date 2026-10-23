به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت نفت امروز جمعه افزایش یافت و نفت خام برنت به بالاترین سطح خود در بیش از پنج ماه گذشته نزدیک شد. این افزایش پس از آن رخ داد که حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان سعودی، نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در عرضه انرژی از خاورمیانه را برانگیخت.

بهای قراردادهای آتی نفت خام برنت با یک دلار و ۴۰ سنت افزایش، معادل ۱.۲ درصد، به ۱۱۴ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. قیمت این شاخص نفتی پیش‌تر از ۱۱۵ دلار عبور کرده بود که بالاترین سطح آن از چهارم مه به شمار می‌رود.

همچنین، قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۴۸ سنت افزایش، معادل ۱.۵ درصد، به ۱۰۰ دلار و ۹۵ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت در مسیر ثبت رشد هفتگی برای سومین هفته متوالی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود افزایش آن در این هفته به ۴.۲ درصد برسد. در مقابل، انتظار می‌رود نفت وست تگزاس اینترمدیت هفته را با افت ۰.۵ درصدی به پایان برساند.

تخلیه مقر آرامکو در پی تشدید درگیری‌ها

خبرگزاری رویترز گزارش داد که شرکت نفتی آرامکوی عربستان روز پنجشنبه دستور تخلیه مقر اصلی خود در شهر «ظهران» واقع در ساحل خلیج فارس و در نزدیکی بحرین را صادر کرده است. این اقدام هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها میان عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان و نیروهای مسلح یمن صورت گرفته است.

«جووانی استاونوفو» تحلیلگر مؤسسه مالی «یوبی‌اس» گفت: بازار همچنان نگران تشدید تنش‌ها است. وضعیتی که در بدترین سناریو می‌تواند به ازسرگیری اختلال‌ها در عرضه منجر شود.

او افزود که بی‌ثباتی در جریان انتقال نفت و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، به کمبود عرضه منجر شده است.

«لینه تران» تحلیلگر شرکت «ایکس‌اس دات‌کام» نیز گفت: مهم‌ترین عواملی که اکنون باید زیر نظر گرفته شوند، میزان واقعی اختلال‌ها و مدت‌زمان لازم برای ازسرگیری فعالیت‌ها هستند. زیرا این دو عامل در نهایت تعیین می‌کنند که بازار تا چه اندازه حاضر است برای تأمین نفت، صرف ریسک ناشی از تنش‌ها را بپذیرد.

او اضافه کرد: اگر حملات ادامه پیدا کنند و موجب تأخیر در تحویل محموله‌ها شوند، افزایش قیمت‌ها پشتوانه قوی‌تری خواهد داشت.

نشت نفت در سواحل ام‌القوین و کاهش تولید در لیبی

وزارت تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست امارات متحده عربی روز جمعه اعلام کرد که نشت نفت از یک نفتکش در آب‌های ساحلی امارت ام‌القوین شناسایی شده است. در پی این حادثه، عملیات مهار آلودگی آغاز شده و ارزیابی‌های زیست‌محیطی در حال انجام است.

این وزارتخانه علت نشت نفت را اعلام نکرده و مقام‌های مسئول نیز هنوز نتوانسته‌اند هویت نفتکش موردنظر را مشخص کنند.

در لیبی نیز شیر خط لوله انتقال نفت از میدان‌های «الحماده» و «الطهاره» به بندر «الزاویه» بسته شده است. اقدامی که به کاهش تولید نفت در هر دو میدان انجامیده است. رئیس شرکت ملی نفت لیبی این موضوع را در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد.

ارسال نخستین محموله گازوئیل روسیه به آمریکا

در تحولی دیگر، داده‌های رهگیری کشتی‌ها که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد یک نفتکش حامل نخستین محموله گازوئیل روسیه در مسیر حرکت به سوی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این تحول پس از توافقی غیرمنتظره میان مسکو و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، رخ داده است.

ترامپ اوایل همین ماه از این توافق خبر داده بود. این اقدام در چارچوب تلاش‌های او برای کاهش قیمت گازوئیل صورت می‌گیرد؛ قیمت‌هایی که به‌شدت افزایش یافته‌اند. این تلاش‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود، انجام می‌شود.

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