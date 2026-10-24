حضرت زهرا(س) الگوی برجسته شجاعت و پایداری هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدحسین راجی در محفل عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به عوامل تضعیف روحیه مقاومت در جامعه، ترس و خودباختگی در برابر دشمن را از مهم‌ترین موانع ایستادگی در مسیر حق دانست و بر ضرورت شجاعت در دفاع از ارزش‌های دینی و مقدسات تأکید کرد.

وی با اشاره به سخنان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها درباره سستی و راحت‌طلبی مردم پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، اظهار داشت: از دست رفتن روحیه مقاومت و جهاد، جامعه را در برابر انحراف‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. همان‌گونه که دنیاطلبی می‌تواند انسان را از ایستادگی بازدارد، ترس و خودباختگی نیز سبب می‌شود افراد در لحظات حساس، جبهه حق را تنها بگذارند.

راجی با اشاره به ماجرای دعوت امام حسین علیه‌السلام از عبیدالله بن حر جعفی برای همراهی با قیام آن حضرت، خاطرنشان کرد: گاهی ترس انسان تنها از جان و خطرهای جسمی نیست، بلکه نگرانی از دست دادن آبرو و جایگاه اجتماعی نیز می‌تواند مانع دفاع از حق شود. در روزگار کنونی، برخی از ترس تمسخر یا قضاوت دیگران، از بیان باورهای خود و دفاع از مقدسات دینی خودداری می‌کنند؛ در حالی که مؤمن باید رضایت خداوند را بر نگاه و قضاوت دیگران مقدم بداند.

وی با بیان اینکه پیامبران و اولیای الهی نیز در مسیر هدایت مردم با تمسخر و تهمت روبه‌رو بوده‌اند، افزود: انسان نباید تصور کند که برای حفظ احترام اجتماعی خود باید در برابر سخنان نادرست سکوت کند.

وی افزود: شکستن «مارپیچ سکوت» و ایستادگی در برابر توهین به مقدسات، به‌ویژه در محیط‌های اجتماعی و دانشگاهی، به شجاعت و احساس مسئولیت نیاز دارد.

راجی با اشاره به نمونه‌هایی از شخصیت‌های دینی و انقلابی، از جمله شهید سیدمرتضی آوینی و شهید آیت‌الله رئیسی، تصریح کرد: تاریخ نشان داده است که ایستادگی در مسیر باورها ممکن است با تمسخر و مخالفت همراه شود، اما گذر زمان می‌تواند جایگاه واقعی افراد را آشکار کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نمونه‌هایی از شجاعت رزمندگان دوران دفاع مقدس و شهدایی همچون قاسم میرحسینی، بر ضرورت آشنایی نسل جوان با الگوهای مقاومت تأکید کرد و گفت: معرفی شهدا و انتقال خاطرات و سیره آنان، وظیفه‌ای بر عهده خانواده‌ها، معلمان، سخنرانان و فعالان فرهنگی است تا نسل آینده با مفهوم ایثار، مسئولیت‌پذیری و دفاع از حق آشنا شود.

راجی همچنین با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، خطبه فدکیه و دفاع آن حضرت از ولایت، این بانوی بزرگوار را الگویی برجسته از شجاعت و پایداری دانست و خاطرنشان کرد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با وجود فشارها و دشواری‌ها، از بیان حق و دفاع از ولایت دست نکشیدند؛ این سیره می‌تواند برای کسانی که در شرایط دشوار مسئولیت دفاع از حق را بر عهده دارند، راهگشا باشد.

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