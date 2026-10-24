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تسلیت آیت‌الله سعیدی در پی در گذشت پدر گرامی سپهبد شهید موسوی

۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۶:۱۷
کد مطلب: 1881664
تسلیت آیت‌الله سعیدی در پی در گذشت پدر گرامی سپهبد شهید موسوی

آیت الله سعیدی در پیامی در گذشت پدر گرامی سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  متن پیام آیت الله سعیدی به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت ابوی گرامی امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی موجب تأسف و تأثر گردید.

اینجانب در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ضمن عرض تسلیت به همه مصیبت دیدگان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با شهدا و صالحان و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
سید محمد سعیدی

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پایان پیام

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