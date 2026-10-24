به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام آیت الله سعیدی به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت ابوی گرامی امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی موجب تأسف و تأثر گردید.

اینجانب در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ضمن عرض تسلیت به همه مصیبت دیدگان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با شهدا و صالحان و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

سید محمد سعیدی

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