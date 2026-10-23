از درعا تا قنیطره؛ اعتراضات مردمی در سوریه علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از دوره‌ای که اعتراضات مردمی علیه رژیم صهیونیستی در سوریه کاهش یافت، چندین استان این کشور امروز جمعه هم‌زمان با تشدید تجاوزات این رژیم در جنوب سوریه، شاهد تجمع‌های اعتراضی در محکومیت این تجاوزات و تأکید بر وحدت سرزمینی سوریه بود.

تجمع مقابل مقر سازمان ملل در دمشق

براساس گزارش روزنامه «الأخبار» لبنان در جریان تجمعی مقابل ساختمان سازمان ملل در منطقه «المزه» دمشق، معترضان از جمله خانواده‌های قربانیان و بازداشت‌شدگان در زندان‌های دشمن صهیونیستی که شمار آنان به ۴۳ نفر می‌رسد، خواستار توقف تجاوزات شدند. آنان همچنین بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های خود از سوی حکومت جولانی برای مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه‌ای تأکید کردند که موجودیت جنوب سوریه را هدف قرار داده‌اند. موضوعی که یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع به نام عمار در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» مطرح کرد.

خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز بر اهمیت تبدیل پرونده فرزندانشان به دغدغه‌ای مشترک برای دیگر سوری‌ها تأکید کردند. آنان به روزنامه «الأخبار» گفتند که بازداشت‌ها رویدادهایی گذرا نیستند، بلکه همچنان آثار منفی خود را بر زندگی خانواده‌ها بر جای گذاشته‌اند.

به گفته این خانواده‌ها، آنان در جریان این بازداشت‌ها با هتک حرمت خانه‌هایشان، تعرض‌های جسمی، تهدید به قتل و همچنین موارد فریب و به دام انداختن افراد مواجه شده‌اند. اقداماتی که در برخی موارد به انتقال افراد به زندان‌های رژیم صهیونیستی انجامیده است. به باور آنان، این وضعیت ایجاب می‌کند که پرونده بازداشت‌شدگان با واکنش و مشارکت گسترده مردمی همراه شود.

محکومیت قتل معاذ البعیر؛ شهروند دارای معلولیت

معترضان در جریان این تجمع‌ها، قتل «معاذ البعیر» شهروند دارای معلولیت به دست نیروهای اشغالگر صهیونیستی در حومه درعا را محکوم کردند.

شایان ذکر است که این نخستین بار نیست که رژیم صهیونیستی، افراد دارای معلولیت را هدف قرار می‌دهد. نیروهای اشغالگر صهیونیست در اوایل ماه اکتبر، یک کشاورز نابینا را مجروح و بازداشت کردند، هرچند او بعداً آزاد شد.

در موردی مشابه، نیروهای رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز خود به شهرک «بیت‌جن» در حومه غربی دمشق در ژوئن ۲۰۲۵، «محمد قاسم حماده» جوان سوری را به قتل رسانده بودند.

قتل معاذ البعیر نیز شمار قربانیان سوری تجاوزات رژیم صهیونیستی را به حدود ۴۰ نفر رسانده است. در میان این قربانیان، اعضای یک خانواده نیز حضور دارند که برخی از آنان در جریان درگیری مستقیم با نیروهای دشمن صهیونیستی در مناطق بیت‌جن و درعا کشته شدند.

تداوم تشدید تنش‌های صهیونیستی در جنوب سوریه

تشدید تنش‌های رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه همچنان ادامه دارد و استان درعا به‌طور ویژه در کانون این تحولات قرار گرفته است.

روز پنجشنبه گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات در این استان گزارش شد که از جمله آن‌ها می‌توان به استقرار تک‌تیراندازان صهیونیست بر فراز پشت‌بام خانه‌های غیرنظامیان در شهرک «جمله» اشاره کرد. این اقدام هم‌زمان با عملیات یورش و بازرسی‌های خودسرانه‌ای توسط نظامیان رژیم صهیونیستی انجام شد که حدود دو ساعت در محله‌های مسکونی این شهرک ادامه داشت.

در استان قنیطره نیز نیروهای اشغالگر یک خانه متروکه را در شمال شرقی روستای «حمیدیه» منفجر کردند. این اقدام یادآور تخریب خانه‌ها در همین روستا در ژوئن ۲۰۲۵ است. زمانی که نیروهای نظامیان صهیونیست پس از آواره کردن ساکنان برای ایجاد یک پایگاه نظامی در روستا در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۱۵ خانه را در محله شمالی آن ویران کردند.

اخلال در فعالیت نیروهای سازمان ملل

دامنه تجاوزات رژیم صهیونیستی به فعالیت نیروهای سازمان ملل موسوم به «یوندوف» نیز کشیده شده است. نیروهای اشغالگر صهیونیست هنگام مسدود کردن جاده‌ای در روستای «طرنجه» در حومه شمالی استان قنیطره، مانع عبور گشت نظارتی سازمان ملل شدند. این اقدام هم‌زمان با یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به این روستا صورت گرفت.

فشارهای رژیم صهیونیستی در مناطق شمالی حومه قنیطره در شرایطی ادامه دارد که بحث‌هایی درباره قصد این رژیم برای تبدیل «تپه الحمریه» به یک نقطه دیده‌بانی و شناسایی مطرح شده است.

بر اساس اطلاعاتی که نیروهای یوندوف پس از عملیات خاک‌برداری در زمین‌های این تپه در اختیار ساکنان قرار داده‌اند، به اهالی و کشاورزان هشدار داده شده است که به این منطقه نزدیک نشوند.

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی از برگزاری یک رزمایش نظامی در اوایل هفته آینده خبر داده است. بر اساس بیانیه سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، این رزمایش شامل تمرین سناریوهای دفاع در چند جبهه خواهد بود و نیروی هوایی و یگان‌های نظامی منطقه‌ای در آن مشارکت خواهند داشت.

از جمله یگان‌های شرکت‌کننده، لشکر ۲۱۰ وابسته به فرماندهی شمالی ارتش رژیم صهیونیستی است که در سوریه فعالیت می‌کند.

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