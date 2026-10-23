به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» در تحلیلی به قلم دو پژوهشگر آمریکایی نوشت که با وجود وخامت اوضاع اقتصادی و تشدید فشارهای واشنگتن، رهبران ایران همچنان بر حفظ اهداف راهبردی، تقویت بازدارندگی و تداوم نفوذ منطقه‌ای خود تأکید دارند.

«ریوئل مارک گرشت» پژوهشگر مقیم بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و «ری تکیه» پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه «واشنگتن‌پست» معتقدند که تهران همچنان بر فرسوده کردن توان رقبای خود و گسترش نفوذ منطقه‌ای‌اش و نه بر ارائه امتیاز در نتیجه تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی حساب می‌کند.

به نوشته این دو پژوهشگر، رهبران ایران در پی تحمیل ترتیبات جدیدی در منطقه خلیج فارس هستند. ترتیباتی که شامل قرار دادن تردد دریایی در تنگه هرمز تحت نفوذ تهران و تضعیف روابط امنیتی میان آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌شود.

به باور نویسندگان، ایران همچنین در تلاش است توان بازدارندگی خود را به‌گونه‌ای تقویت کند که مانع حملات جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی شود. از نگاه تهران، کنترل منابع انرژی در خلیج فارس یا تهدید آن‌ها، اهرمی راهبردی برای اعمال فشار به شمار می‌رود. اهرمی که می‌تواند تا زمان بازیابی توان ایران برای توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

ایران از هیچ‌یک از بلندپروازی‌های خود دست نکشیده است

این مقاله تأکید می‌کند که تهران نه از متحدان منطقه‌ای خود دست کشیده و نه از بلندپروازی‌های هسته‌ای‌اش صرف‌نظر کرده است. نویسندگان در این زمینه به گزارشی از مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی اشاره می‌کنند که از سطح بالای فعالیت در برخی تأسیسات هسته‌ای ایران حتی پس از بمباران این مراکز، حکایت دارد.

این دو پژوهشگر همچنین معتقدند که نیروهای مسلح یمن به یکی از مهم‌ترین ابزارهای نفوذ ایران تبدیل شده‌اند. ابزاری که از طریق استفاده از موشک‌ها و پهپادهای طراحی و تولیدشده در ایران، محموله‌های نفتی عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهد و شهرهای این کشور را تهدید می‌کند.

از نظر اقتصادی، مقاله تصویری تیره از وضعیت ایران ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های دولت ایران که نویسندگان به آن‌ها استناد کرده‌اند، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله مارس تا ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد گزارش شده است.

با این حال، نویسندگان هشدار می‌دهند که نباید تصور کرد فشارهای اقتصادی الزاماً نظام ایران را به سمت توافق و سازش سوق خواهد داد.

این مقاله در جمع‌بندی خود می‌نویسد که بزرگ‌ترین چالش پیش روی جمهوری اسلامی تنها به فشارهای آمریکا محدود نمی‌شود، بلکه شکنندگی داخلی و کاهش توانایی آن برای جلب حمایت مردمی را نیز در بر می‌گیرد.

به ادعای نویسندگان، اتکای تهران به موشک‌ها، پهپادها، متحدان منطقه‌ای و بلندپروازی‌های هسته‌ای تا حدی نشان‌دهنده تلاش نظام برای جبران فرسایش مشروعیت داخلی خود است.

با این حال به باور آن‌ها، دوام آوردن جمهوری اسلامی در برابر راهبرد فشار آمریکا ممکن است فرصتی برای سازگاری و تطبیق با شرایط جدید در اختیار آن قرار دهد. هرچند این مسئله به معنای پایان بحران اقتصادی یا از بین رفتن احتمال بروز ناآرامی‌های داخلی نیست.

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