به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید مجتبی عباس موسوی، دبیرکل انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، در خطبه‌های نماز جمعه که در ماگام کشمیر برگزار شد، بر ضرورت تقویت تقوا، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و ارتقای آگاهی دینی در زندگی مسلمانان تأکید کرد و خواستار الگوگیری عملی از سیره و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) و اهل‌بیت(ع) شد.

این روحانی کشمیری با بیان اینکه تقوا اساس زندگی مؤمنانه است، اظهار داشت: تقوای الهی به انسان توانایی می‌بخشد تا با مشکلات و آزمون‌های زندگی روبه‌رو شود، در برابر دشواری‌ها صبر و استقامت پیشه کند و در مراحل مختلف زندگی، رفتار و تصمیم‌های شایسته‌ای در پیش گیرد.

سیره حضرت زهرا(س)؛ الگویی بی‌نظیر

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه، با اشاره به ابعاد گوناگون زندگی پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س)، سیره آن بانوی بزرگ اسلام را الگویی بی‌نظیر از ایمان، ایثار، عفاف، کرامت، استقامت اخلاقی و پایبندی به رضایت الهی توصیف کرد.

وی تأکید کرد: بزرگداشت یاد و مقام حضرت فاطمه زهرا(س) نباید صرفاً به برگزاری مراسم و مجالس مذهبی محدود شود، بلکه ضروری است اصول و ارزش‌های نهفته در سیره ایشان به‌درستی شناخته شده و در زندگی فردی و اجتماعی به کار گرفته شوند. به گفته وی، سیره حضرت زهرا(س) درس‌هایی ماندگار درباره حق‌طلبی، صداقت، عدالت، پاکدامنی و پایبندی استوار به تعالیم پیامبر اکرم(ص) در اختیار مسلمانان قرار می‌دهد؛ آموزه‌هایی که می‌توانند راهنمای انسان در عرصه‌های مختلف زندگی باشند.

دبیرکل انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر با تأکید بر ضرورت شناخت عمیق شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س)، خاطرنشان کرد: درک جایگاه معنوی و ایمانی ایشان، مستلزم شناخت پیوند عمیق آن حضرت با خداوند متعال، پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) است.

وی افزود: سیره حضرت فاطمه زهرا(س) همچنان سرچشمه‌ای ارزشمند برای هدایت افراد، خانواده‌ها و جوامع اسلامی به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در روزگاری که تقویت دوباره ارزش‌های اخلاقی و احیای اولویت‌های معنوی در جامعه ضرورتی انکارناپذیر است.

حجت‌الاسلام موسوی با استناد به آموزه‌های قرآنی و روایات نقل‌شده از اهل‌بیت(ع)، بر اهمیت برخورداری از دانش دینی معتبر، پژوهش علمی مسئولانه و صیانت از معارف اسلامی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: شناخت شخصیت‌های دینی و بررسی تاریخ اسلام نباید بر اطلاعات سطحی و برداشت‌های غیرمستند استوار باشد، بلکه این موضوعات باید با مراجعه به منابع معتبر، بهره‌گیری از بینش علمی و توجه به ابعاد معنوی و اخلاقی تعالیم اسلامی مورد مطالعه قرار گیرند. به گفته وی، ترویج آگاهی دینی مستند و تعمیق شناخت مسلمانان از معارف اسلامی، نقشی اساسی در حفظ اصالت آموزه‌های دینی و انتقال صحیح آنها به نسل‌های آینده دارد.

این کارشناس دینی همچنین با اشاره به جایگاه اجتماعات دینی، خطبه‌های نماز جمعه و مجالس مذهبی، تأکید کرد: این محافل باید به بستری مؤثر برای آموزش معارف دینی، پرورش اخلاق، افزایش آگاهی اجتماعی و ترویج ارزش‌های اسلامی تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: پیام‌های دینی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که آثار آنها در رفتار فردی، روابط اجتماعی و زندگی جمعی مردم نمایان شود و زمینه‌ساز اصلاح اخلاقی و تحول مثبت در جامعه باشد.

دبیرکل انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر در پایان سخنان خود، برای وحدت و سعادت امت اسلامی، سلامتی مؤمنان و تعجیل در ظهور حضرت امام مهدی(عج) دعا کرد و همچنین از مؤمنان خواست در مسیر ایمان و اعتقادات دینی خود استوار بمانند، مسئولیت‌های شرعی و دینی خویش را به بهترین شکل انجام دهند و آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت پاک ایشان را چراغ راه زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهند.

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