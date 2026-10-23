ایمان واقعی مستلزم پایبندی به اسلام در تمام ابعاد زندگی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام لیاقت علی، روحانی پاکستانی، در خطبه‌های نماز جمعه که در مسجد جامع غازی شهر جند پاکستان برگزار شد، با استناد به آیه ۲۰۸ سوره بقره، بر ضرورت پذیرش کامل اسلام، پایبندی به تعالیم دینی در تمامی عرصه‌های زندگی و پرهیز از راه‌های گمراه‌کننده شیطان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اسلام تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد که این دین، نظامی جامع برای هدایت زندگی انسان است و عمل به آموزه‌های آن در همه زمینه‌ها، مسئولیتی اساسی بر عهده هر مسلمان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فرمان الهی مبنی بر ورود کامل به اسلام، اظهار داشت که ایمان واقعی مستلزم پایبندی به تعالیم دینی در تمامی ابعاد زندگی است. به گفته وی، مسلمانان نباید هیچ‌یک از عرصه‌های زندگی خود را از هدایت و راهنمایی اسلام مستثنا کنند، بلکه باید آموزه‌های این دین را معیار رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.

این کارشناس دینی افزود: عمل به دستورات اسلام نباید صرفاً به برپایی نماز و انجام دیگر عبادات محدود بماند؛ بلکه رعایت اصول اسلامی در کسب‌وکار، معاملات، اخلاق فردی، روابط اجتماعی و مناسبات خانوادگی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو، هر مسلمان وظیفه دارد افزون بر انجام عبادات، در رفتار روزمره و تعامل با دیگران نیز به ارزش‌ها و احکام اسلامی پایبند باشد.

این عالم دینی در ادامه سخنان خود، با تأکید بر جامعیت اسلام، نسبت به پذیرش گزینشی تعالیم دینی هشدار داد و خاطرنشان کرد که نمی‌توان برخی از احکام و آموزه‌های اسلامی را پذیرفت و در مقابل، از عمل به برخی دیگر چشم‌پوشی کرد.

وی تصریح کرد: اسلام تنها به فضای مسجد یا برگزاری نماز جمعه اختصاص ندارد، بلکه برای جنبه‌های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان راهنمایی‌ها و اصول مشخصی ارائه کرده است. بنابراین، پایبندی حقیقی به دین مستلزم آن است که مسلمانان در همه شرایط زندگی، از آموزه‌های اسلامی بهره بگیرند و رفتار و کردار خود را با معیارهای دینی هماهنگ سازند.

شیطان؛ دشمن آشکار انسان

حجت‌الاسلام لیاقت علی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شیوه‌های تدریجی شیطان برای گمراه ساختن انسان، اظهار داشت که شیطان معمولاً انسان را یکباره به سوی گناهان بزرگ سوق نمی‌دهد، بلکه با وسوسه‌های کوچک و لغزش‌های تدریجی، زمینه انحراف او را فراهم می‌کند.

وی توضیح داد: گاهی انسان برخی رفتارهای نادرست و کوتاهی‌های کوچک را بی‌اهمیت می‌پندارد و به پیامدهای آن‌ها توجه نمی‌کند؛ در حالی که تداوم همین لغزش‌های ظاهراً ناچیز می‌تواند به انحرافات بزرگ‌تر و ارتکاب گناهان جدی‌تر منجر شود. از این‌رو، ضروری است که انسان از همان آغاز در برابر رفتارها، تصمیم‌ها و گرایش‌هایی که ممکن است او را به سوی گناه سوق دهند، هوشیار و محتاط باشد.

این روحانی پاکستانی همچنین با یادآوری اینکه قرآن کریم شیطان را دشمن آشکار انسان معرفی کرده است، بر ضرورت مراقبت مستمر از ایمان، عقاید، اعمال و اخلاق تأکید کرد و از مسلمانان خواست با شناخت راه‌های نفوذ شیطان، از افتادن در دام وسوسه‌های او پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام لیاقت علی در پایان خطبه، بار دیگر بر ضرورت پذیرش همه‌جانبه اسلام و اجرای تعالیم آن در تمامی عرصه‌های زندگی تأکید کرد و گفت: دستیابی به یک زندگی سعادتمندانه و موفق، مستلزم آن است که مسلمانان به دین خود نگاهی جامع داشته باشند و آموزه‌های اسلامی را نه‌تنها در عبادات، بلکه در رفتار فردی، فعالیت‌های اقتصادی، روابط اجتماعی و مسئولیت‌های جمعی خود نیز به کار گیرند.

وی در پایان، مسلمانان را فراخواند تا با استوار ساختن زندگی فردی و اجتماعی خود بر پایه اصول اسلامی، از برخورد گزینشی با تعالیم دین پرهیز کنند و با هوشیاری، تقوا و مراقبت مستمر، خود را از وسوسه‌ها و راه‌های گمراه‌کننده شیطان مصون نگه دارند.

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