دیدار خداحافظی سفیر ایران در اوگاندا با مفتی این کشور / تأکید بر گسترش روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید صفار روز سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۵، در جریان دیدار خداحافظی با مفتی اوگاندا، دکتر شیخ شعبان رمضان مباجه، در مقر شورای عالی مسلمانان اوگاندا (UMSC) در کامپالا، این سخنان را بیان کرد. این دیدار در آستانه پایان مأموریت دیپلماتیک وی در این کشور انجام شد.

صفار در سخنان خود از مفتی اوگاندا و مردم این کشور به دلیل استقبال گرم و همکاری‌هایی که در طول دوران اقامت و مأموریت وی در اوگاندا صورت گرفته بود، تشکر کرد و گفت: «جناب مفتی، از مهمان‌نوازی و لطف فراوانی که در حق من داشتید، سپاسگزارم.»

وی همچنین به مناقشه جاری در منطقه خلیج فارس پرداخت و حمله به ایران را اقدامی تجاوزکارانه توصیف کرد. وی تأکید کرد: اقدامات کشورش در پاسخ به این حمله، در چارچوب دفاع از خود و مطابق با قوانین بین‌المللی مربوط به حاکمیت و استقلال کشورها صورت گرفته است.

سفیر ایران با اشاره به جایگاه اوگاندا به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد (NAM)، که ایران و اوگاندا هر دو از اعضای آن هستند، خاطرنشان کرد: دو کشور می‌توانند از همکاری‌های دیپلماتیک خود به عنوان زمینه‌ای برای تقویت بیشتر روابط و گسترش همکاری‌های دوجانبه بهره ببرند.

آمادگی ایران برای همکاری علمی و آموزشی

صفار در ادامه، فرصت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های تبادل فرهنگی، علمی و آموزشی را برشمرد و فرمود: ایران آمادگی دارد با اوگاندا در زمینه تبادل پژوهش‌ها، دانش، مهارت‌ها و تخصص‌های علمی همکاری کند؛ همکاری‌هایی که می‌توانند در تحولات اجتماعی و پیشرفت ملی اوگاندا نقش مؤثری داشته باشند.

فعالیت شرکت‌های ایرانی در اوگاندا

وی همچنین اظهار داشت که شماری از شرکت‌های ایرانی هم‌اکنون در اوگاندا فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دیگری نیز به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور علاقه‌مند هستند؛ به‌ویژه در بخش کشاورزی.

وی افزود: «در حال حاضر، چندین شرکت ایرانی در اوگاندا فعالیت دارند و شرکت‌های دیگری نیز آماده‌اند فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند کشت محصولات دانه‌روغنی و دامداری را بررسی کنند. دسترسی به زمین، شرایط آب‌وهوایی مناسب و برخورداری از دیگر منابع طبیعی، از جمله عواملی هستند که این فرصت‌ها را جذاب می‌سازند.»

صفار همچنین بر آمادگی ایران برای پذیرش شمار بیشتری از دانشجویان اوگاندایی در مؤسسات آموزش عالی ایران تأکید کرد و این اقدام را بخشی از تلاش‌ها برای گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی و تحکیم روابط میان دو کشور دانست.

در مقابل، مفتی مباجه درگذشت اخیر پدر سفیر ایران را تسلیت گفت و از خدماتی که صفار در طول دوران مأموریت خود در اوگاندا به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران و مردم این کشور ارائه کرده بود، قدردانی کرد.

مفتی اوگاندا همچنین از دولت این کشور به دلیل تداوم همکاری‌های دوجانبه با ایران و احترام به آزادی‌های دینی تشکر کرد. وی فرمود: «ما مسلمانان نیز از دولت تشکر می‌کنیم که همانند سایر گروه‌های دینی، آزادی عبادت و عمل به اعتقادات دینی‌مان را برای ما فراهم کرده است.»

مفتی مباجه در ادامه، روابط نزدیک سفیر ایران با شورای عالی مسلمانان اوگاندا را در طول دوران مأموریت وی ارج نهاد و فرمود: «برای شما در مسئولیت‌های جدیدتان آرزوی موفقیت داریم؛ بدون شک، دلتنگ شما خواهیم شد.»

وی همچنین از طرف‌های درگیر در مناقشه جاری در منطقه خلیج فارس خواست اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند.

شیخ محمد علی وایسوا، معاون مفتی اوگاندا، و خانم حاجیه سوفی صفینا کنیانگی، رئیس شورای ملی زنان مسلمان اوگاندا، نیز از رهبری سفیر ایران و حمایت‌های وی از مردم اوگاندا در طول دوران مأموریتش قدردانی کردند.

در پایان این دیدار، شیخ مباجه هدایای یادبودی مزین به نشان شورای عالی مسلمانان اوگاندا را به صفار اهدا کرد تا از خدمات و همکاری‌های وی با این نهاد اسلامی قدردانی کرده باشد.

پیش از ترک اوگاندا، صفار همچنین در یک گفت‌وگوی زنده رادیویی از طریق رادیو بلال، وابسته به شورای عالی مسلمانان اوگاندا، شرکت کرد و در این برنامه با مردم اوگاندا خداحافظی نمود.

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