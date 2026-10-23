به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظرسنجی شبکه «کان» رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات، برای اردوگاه نتانیاهو ۵۰ کرسی، اردوگاه آیزنکوت ۵۲ کرسی، احزاب عربی ۱۴ کرسی و هندل و زلیخا ۴ کرسی پیش‌بینی کرده است.

بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز اردوگاه آیزنکوت ۵۶ کرسی و اردوگاه نتانیاهو ۵۰ کرسی به دست می‌آورند؛ فهرست مشترک و فهرست متحد عربی نیز در مجموع ۱۴ کرسی خواهند داشت.

همچنین در نظرسنجی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی، شمار کرسی‌های اردوگاه آیزنکوت ۵۴ و اردوگاه نتانیاهو ۵۰ کرسی برآورد شده است. طبق این نظرسنجی، فهرست مشترک و فهرست متحد عربی در مجموع ۱۶ کرسی کسب می‌کنند.

در وضعیتی غیرهمسو با سایر نظرسنجی‌ها، شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین نظرسنجی خود، شمار کرسی‌های احزاب را به این ترتیب اعلام کرد:

لیکود: ۲۶ کرسی به ریاست نتانیاهو

یاشار: ۲۱ کرسی به ریاست گادی آیزنکوت

بِیَخَد (با همدیگر): حزب مشترک نفتالی بنت و یائیر لاپید، نخست‌وزیران پیشین رژیم صهیونیستی، ۱۲ کرسی

فهرست عربی: ۹ کرسی؛ این حزب از ائتلاف سه حزب عربی تشکیل شده است؛ پیش‌تر سامی ابوشحاده ریاست آن را بر عهده داشت و اکنون یوسف جبارین رئیس آن است.

اوتصما یهودیت (قدرت یهودی): ۸ کرسی به رهبری ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی کابینه کنونی نتانیاهو

شاس: ۸ کرسی

دموکرات‌ها: ۸ کرسی؛ حزب دموکرات‌ها عنوان حزبی است که از ادغام دو حزب «کار» و «مرتس» تشکیل شده است. یائیر گولان بعد از ریاست بر حزب کار، این احزاب را ادغام کرد و اکنون وارث جریان چپ‌گرایی در فضای سیاسی اسرائیل است.

یهودوت هتوراه (اتحاد یهودیت توراتی): ۷ کرسی؛ حزبی ائتلافی متشکل از دو حزب سنت‌گرای یهودی آگودات اسرائیل و دگل تورات

اسرائیل خانه ما: ۶ کرسی به ریاست آویگدور لیبرمن، وزیر اسبق جنگ رژیم اسرائیل

صهیونیسم دینی: ۶ کرسی به ریاست بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی کنونی کابینه نتانیاهو

رعم: ۵ کرسی به ریاست منصور عباس

اسرائیل ملت تو: ۴ کرسی

بر اساس برآورد این شبکه از ترکیب کرسی‌ها، اردوگاه نتانیاهو به همراه عوفر وینتر ۵۹ کرسی و اردوگاه آیزنکوت با احزاب عربی ۶۱ کرسی به دست می‌آورد.

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