جنایت تازه عربستان در تعز؛ دو کودک و یک زن شهید شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت و محیط زیست یمن اعلام کرد که در حمله جنگنده‌های عربستان به منزل یک شهروند در منطقه «هِبَه» از توابع بخش الاقروض در شهرستان المسراخ استان تعز، دو کودک و یک زن به شهادت رسیدند و شش نفر دیگر از اعضای این خانواده با جراحات متفاوت زخمی شدند.

این وزارتخانه تأکید کرد که هدف قرار دادن منازل مسکونی و اماکن غیرنظامی، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و به سلسله جنایت‌های عربستان علیه مردم یمن افزوده می‌شود.

پیش‌تر نیز وزارت بهداشت یمن حمله عربستان به مرکز بهداشتی بلعان در شهرستان المسراخ استان تعز را محکوم کرده بود؛ حمله‌ای که به تخریب کامل این مرکز و خارج شدن آن از خدمت منجر شد.

وزارت بهداشت یمن در بیانیه خود، جنایت‌های عربستان و هدف قرار دادن تأسیسات بهداشتی را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و بشردوستانه دانست که تجاوز به مراکز درمانی و کارکنان آنها را ممنوع می‌کند.

این وزارتخانه تأکید کرد که این حملات، اصرار تجاوزگران بر محروم کردن مردم یمن از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی امن را آشکار می‌سازد.

وزارت بهداشت یمن از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوقی و بشردوستانه خواست مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بپذیرند و برای توقف این نقض‌های مستمر علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های بهداشتی اقدام فوری انجام دهند.

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