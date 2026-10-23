به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیران امور خارجه عربستان سعودی، ترکیه، مصر و پاکستان امروز در استانبول گرد هم آمدند تا شماری از مسائل منطقه‌ای مورد اهتمام مشترک را بررسی کنند.

آن‌ها خواستار جلوگیری از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله کشتی‌ها شدند و حمایت خود را از یادداشت تفاهم امضاشده در اسلام‌آباد اعلام کردند. وزیران همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک مستمر برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها استقبال کردند و بار دیگر بر تعهد خود به دستیابی به راه‌حلی پایدار از مسیر مذاکره تأکید کردند.

در این بیانیه، وزیران امور خارجه چهار کشور بر اهمیت حیاتی آزادی کشتیرانی، ایمنی و امنیت پایدار دریانوردی و حفاظت از حقوق و آزادی‌های کشتیرانی تأکید کردند. آن‌ها هشدار دادند که اختلال در مسیرهای دریایی، امنیت و رفاه همگان را به خطر می‌اندازد؛ زیرا زنجیره‌های تأمین جهانی و جریان انتقال انرژی، کودهای شیمیایی و مواد غذایی را مختل می‌کند و جمعیت‌های آسیب‌پذیر در منطقه و فراتر از آن تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

وزیران امور خارجه کشورهای مذکور با تأکید بر ضرورت تلاش جمعی جامعه بین‌المللی برای مقابله با این چالش‌ها، هرگونه اقدام یا محدودیتی را که مانع کشتیرانی مشروع شود، رد کردند و خواستار ازسرگیری سریع و کامل عبور و مرور امن، ایمن و بدون مانع از تنگه هرمز شدند. وزیران امور خارجه چهار کشور توافق کردند رایزنی‌ها و هماهنگی نزدیک خود را درباره مسائل مطرح‌شده ادامه دهند.

وزیران امور خارجه چهار کشور تأکید کردند که اشغالگری اسرائیل منشأ اصلی بی‌ثباتی در منطقه و فراتر از آن است و سیاست‌های این رژیم، احساس عمیقی از بی‌عدالتی را در افکار عمومی جهان تقویت می‌کند. آن‌ها خواستار اجرای فوری راهکار دو دولتی مطابق با قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل شدند و بار دیگر بر حمایت خود از حقوق مشروع ملت فلسطین، از جمله حق غیرقابل سلب تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل، دارای حاکمیت، پایدار و پیوسته فلسطین بر اساس مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با هدف دستیابی به صلحی فراگیر در خاورمیانه تأکید کردند.

وزیران امور خارجه چهار کشور مذکور خواستار توقف فوری خشونت‌های مستمر اسرائیل، پایان دادن به تلاش‌ها برای تغییر وضعیت حقوقی و تاریخی قدس و جلوگیری از تداوم ویرانی‌ها و فاجعه انسانی در فلسطین شدند. آن‌ها همچنین تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی گذشته و کنونی در کرانه باختری و قدس و خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان را محکوم کردند و بر ضرورت تداوم بی‌وقفه ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نوار غزه تأکید کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه، وزیران امور خارجه چهار کشور ضمن ادعای این که تنش‌ها از سوی انصارالله تشدید شده، آن را غیرقابل قبول خواندند و مدعی شدند که این تشدید تنش‌ها محکوم است و رنج انسانی را افزایش می‌دهد. آن‌ها ادعا کردند که این حملات غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را هدف قرار می‌دهد که این اقدامات محکوم است.

وزیران سه کشور مصر، پاکستان و ترکیه اعلام کردند که همبستگی خود را با عربستان سعودی و دولت مستعفی یمن اعلام می‌کنند و از جنبش انصارالله می‌خواهند که تمامی اقدامات نظامی، تهدیدها و حملات را فوراً متوقف کند و با حسن نیت به روند سیاسی بازگردد.

نشست وزیران امور خارجه مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان با هدف کمک به تلاش‌های دیپلماتیک و تقویت صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن، در چارچوب اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد برگزار شد.

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