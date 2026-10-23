بستن مرزها با ایران به معنای محاصره اقتصادی خودمان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر عراق به نقل از خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اعلام کرد: بحران منطقه‌ای، صرف‌نظر از سناریوهای احتمالی، باید با توافق پایان یابد.

وی درباره روابط عراق و ایران گفت: بسته شدن مرزهای عراق و ایران نه به سود عراق است و نه به سود ایران؛ بستن مرزها با ایران به معنای آن است که خودمان را از نظر اقتصادی محاصره کنیم.

نخست‌وزیر عراق همچنین با اشاره به روابط این کشور با کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد که سیاست بغداد، برقراری روابطی متمایز با این کشورهاست.

وی درباره سفر خود به عربستان سعودی گفت: این سفر از پیش برنامه‌ریزی شده بود و پیامی مثبت برای این کشور به شمار می‌رفت.

وی افزود که در دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، درباره امنیت منطقه و آینده روابط دو کشور گفت‌وگو کرده است.

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که بغداد برای ایجاد روابطی متمایز با عربستان سعودی و تقویت پیوندها با کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاش می‌کند.

وی همچنین به موضوع گروه‌های مسلح در کشورش و انحصار سلاح در دست دولت پرداخت و گفت: عراق به‌زودی از گروه‌های مسلح عاری خواهد شد و سلاح در اختیار نیروهای امنیتی قرار خواهد گرفت.

الزیدی تأکید کرد: انحصار سلاح در دست دولت تصمیمی نهایی و غیرقابل بازگشت است و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ هیچ سلاحی خارج از چارچوب دولت باقی نخواهد ماند.

وی گفت: دولت عراق پرونده سلاح را با سه گروه به نتیجه رسانده است و برای تکمیل این روند با چهار گروه دیگر مذاکره می‌کند.

نخست‌وزیر عراق همچنین اعلام کرد: بغداد موفق شده است این کشور را از گرفتار شدن در انزوای بین‌المللی که تنها چند روز با آن فاصله داشت، نجات دهد.

وی افزود: عراق با خطر تحریم و خروج دیپلمات‌ها مواجه بود، اما دولت توانست از این وضعیت عبور کند.

الزیدی گفت: در کشورهای غربی این باور شکل گرفته بود که دولت عراق به دست گروه‌های مشخصی افتاده است.

وی در ادامه تأکید کرد: با خروج نیروهای خارجی، توجیهی که پیش‌تر برای حمل سلاح مطرح می‌شد نیز از بین می‌رود.

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد: در حال حاضر هیچ سرباز آمریکایی در عراق، حتی در جایگاه مستشار، حضور ندارد.

وی همچنین از تفاهم‌هایی برای خروج نیروهای ترکیه و تحویل پایگاه بعشیقه به ارتش عراق خبر داد.

الزیدی تأکید کرد: عراق وارد هیچ جنگی نخواهد شد و همچنان نقطه‌ای برای گردهمایی و گفت‌وگوی طرف‌های مختلف باقی خواهد ماند.

وی در پایان افزود: با نیروهای ایزدی (یگان‌های مقاومت سنجار) موسوم به «ی. ب ش» نیز درباره تحویل کوه سنجار و پیوستن اعضای این نیروها به حشدالشعبی تفاهم حاصل شده است.

یگان‌های مقاومت سنجار که پیش‌تر «سربازان ملک طاووس» نامیده می‌شدند، تشکلی از شبه‌نظامیان ایزدی در عراق است که در سال ۲۰۰۷ برای محافظت از جامعه ایزدیان عراق و کردستان عراق شکل گرفت.

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