یورش گستردۀ نظامیان صهیونیست به نابلس و محاصرۀ الخلیل

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نظامیان ارتش رژیم اشغالگر در یورشی گسترده به شهر نابلس، فضای این شهر را به پادگان نظامی تبدیل کرده و با ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان فلسطینی، به تفتیش خودسرانه منازل و اماکن عمومی پرداختند.