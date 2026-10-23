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یورش گستردۀ نظامیان صهیونیست به نابلس و محاصرۀ الخلیل

۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۳:۱۳
کد مطلب: 1881767
یورش گستردۀ نظامیان صهیونیست به نابلس و محاصرۀ الخلیل

نظامیان ارتش رژیم اشغالگر در یورشی گسترده به شهر نابلس، فضای این شهر را به پادگان نظامی تبدیل کرده و با ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان فلسطینی، به تفتیش خودسرانه منازل و اماکن عمومی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی با مشارکت دستگاه اطلاعاتی شاباک و نیروهای مرزی رژیم، عملیات نظامی گسترده‌ را در شهر الخلیل آغاز کرده است.

مقامات صهیونیستی مدعی شدند که این عملیات با هدف بازسازی وضعیت امنیتی در این منطقه و شناسایی تجهیزات جنگی و زیرساخت‌های مقاومت انجام می‌شود

بر اساس این گزارش، این عملیات که چندین روز ادامه خواهد داشت، شامل بازرسی‌های وسیع در محله‌های هدف قرار گرفته است.

نیروهای اشغالگر اعلام کردند که این اقدامات بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر آن‌ها برای هدف قرار دادن ده‌ها نقطه در سراسر کرانه باختری به منظور جلوگیری از فعالیت‌های مقاومت است.

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