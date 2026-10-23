لندن: جنگ با ایران فشار سنگینی بر معیشت مردم بریتانیا وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، در سفر خود به استانبول اعلام کرد که پیامدهای جنگ با ایران فشار سنگینی بر معیشت مردم بریتانیا وارد کرده است و دولت تمام تلاش خود را برای توقف این درگیری به کار می‌بندد.

او گفته است بحران هزینه‌های زندگی مسئله شماره یک مردم بریتانیا است و جنگ ایران موجب افزایش شدید قبوض انرژی، مواد غذایی و تورم شده است.

وی ادامه داد این درگیری بیش از حد طولانی شده، آسیب‌های زیادی به شهروندان بریتانیایی وارد کرده و کشور توان تحمل ادامه آن را ندارد.

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