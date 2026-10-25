به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در عصر انفجار رسانه‌ای و حضور فراگیر محصولات سینمایی جهان در سبد فرهنگی خانواده‌ها، تبیین مرزهای شرعی نگاه به تصاویری که منطبق با حجاب اسلامی نیستند، به یکی از پرسش‌های پرتکرار جامعه دینی بدل شده است.

در این راستا، سؤالی مطرح شده است که حجت‌الاسلام والمسلمین زین‌العابدینی، نماینده دفتر آیت‌الله العظمی جوادی آملی به آن پاسخ داده‌اند.

سوال:

تماشای فیلم‌های خارجی که در آن‌ها خانم‌ها حجاب ندارند، چه حکمی دارد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین زین‌العابدینی در پاسخ به این سؤال گفتند:

خودِ خارجی‌ها در فیلم‌های متعارف‌شان نیز پوشش نسبتاً متعارفی دارند. از آنجا که آن‌ها اجنبی و غیرمسلمانند و اعتقادی به حجاب و احکام اسلامی ندارند، اگر مقدار پوشش‌شان در حد همان عرفِ جامعه خودشان باشد (یعنی برهنه کامل نباشند که دیدن آن قطعاً حرام است، بلکه مثلاً فقط موها یا مقداری از دست‌هایشان بیرون باشد) و این کار برای بیننده همراه با مفسده نباشد، دیدن این مقدار اشکالی ندارد. این میزان پوشش برای خودِ آن‌ها کفایت می‌کند و اگر فرد بدون قصد سوء، بدون مفسده و بدون شهوت نگاه کند، نگاهش اشکالی ندارد.

البته طبعاً نگاه افراطی به چنین فیلم‌هایی و تماشای مکرر زینتِ زنان اجنبی، گاهی ممکن است دل انسان را مکدر و تیره کند. از این رو، بهتر است از تماشای افراطی این‌گونه فیلم‌ها یا تکرارِ نگاه به آن‌ها اجتناب شود؛ هم برای حفظ طراوت روحیه انسان و هم برای جلوگیری از وسوسه‌های احتمالی ابلیس که همیشه مترصد است تا روزنه‌ای برای ورود و رخنه در دل و ایمان انسان پیدا کند.

بنابراین، نگاه کردن اگر بدون مفسده باشد شرعاً اشکال ندارد، اما زیاده‌روی و نگاه افراطی در آن، بهتر است ترک شود.