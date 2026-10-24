به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در واکنش به گزافهگوییهای سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت:
«جنگ روانی و تهدیدهای ترامپ و نتانیاهو بیش از قدرت، بوی استیصال میدهد.
ایران نقاط ضعف دشمن را میشناسد و غافلگیریهای میدانی و اهرم نفت و انرژی میتواند معادلات را برهم بزند.
در این منطقه ملتی میماند که هزاران سال در آن سکونت داشته و رژیم صهیونی صرفاً میتواند روی «نبودن» خود فکر کند.»
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