به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در واکنش به گزافه‌گویی‌های سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت:

«جنگ روانی و تهدیدهای ترامپ و نتانیاهو بیش از قدرت، بوی استیصال می‌دهد.

ایران نقاط ضعف دشمن را می‌شناسد و غافلگیری‌های میدانی و اهرم نفت و انرژی می‌تواند معادلات را برهم بزند.

در این منطقه ملتی می‌ماند که هزاران سال در آن سکونت داشته و رژیم صهیونی صرفاً می‌تواند روی «نبودن» خود فکر کند.»

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