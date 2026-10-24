به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: نیروهای مسلح پرافتخار ایران اسلامی با توکل به خداوند متعال توانستند، نیروی دریایی آمریکا را که ترامپ و سران آن کشور، آن را قله اقتدار آمریکا می‌دانند و با آن منطقه و جهان را تهدید می‌کنند ناکارآمد سازند، به گونه‌ای که دیگر قادر به نزدیک شدن به دریاهای پیرامون خلیج فارس و آب‌های سرزمینی ایران نیستند.

وی گفت: رئیس جمهور آمریکا باید در خواب ببیند که نظامیان و ارتش آنها بار دیگر وارد خلیج فارس شوند. آنها این آرزو را برای همیشه به گور خواهند برد.

طبق گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، عبداللهی با بیان اینکه ما در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی اجازه نخواهیم داد شناورهای نظامی آمریکا وارد خلیج فارس بشوند، افزود: ترامپ بارها ادعا کرده است که تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند، اما همزمان و مکررا اظهار می‌دارند که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و این تناقض‌گویی آشکار پایانی ندارد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا خاطر نشان کرد: اگر همه چیز را نابود کرده‌اید، پس تکرار این هذیان‌گویی چه معنایی دارد؟ این سخنان کاملا بی‌معنا، متناقض و پرتکرار برای فریب افکار عمومی جهان و به ویژه مردم آمریکا مصرف دارد.

وی در ادامه با طرح این سوال که چنانچه مطمئن هستید که تمامی امکانات و توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده‌اید، پس چرا ناوهای زنگ‌زده و شناورها و نیروهای نظامی بزدل شما جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز، مرزهای دریایی و زمینی ایران را ندارند، تاکید کرد: بی‌تردید با عزم راسخ رهبری شجاع و حکیم، اراده مردم مبعوث شده و مقاوم، نیروهای مسلح جان‌برکف و مسئولان ایران اسلامی بر این قرار گرفته است تا آمریکا و مولود نامشروع آن رژیم صهیونیستی و ارتش‌های زبون و متجاوز شما را در باتلاقی که با دستان خود ساخته‌اید روز به روز بیشتر غرق کنند.

وی افزود: به یاری خداوند متعال و نصرت الهی، راهبرد ایران قوی این است که هر چه این تقابل طولانی‌تر شود، شما را بیش از گذشته در باتلاق مرگ و زوال فرو ببرند.

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