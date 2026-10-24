خشم دوباره ترامپ علیه نماینده زن مسلمان کنگره؛ استعفا و اخراج از آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ادعای استفاده ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا، از هویت جعلی، خواستار استعفای فوری او از مجلس نمایندگان شد.

طبق گزارش بریکینگ نیوز، ترامپ در تجمعی در فلوریدا، با اشاره به تفاوت نام‌های درج‌شده در اسناد مربوط به عمر، مدعی شد که او با نامی جعلی وارد کنگره شده است. در یکی از اسناد اخیر دفتر دادستانی آمریکا، نام‌های «ایلهان نور سعید علمی» و «ایلهان عبداللهی عمر» ذکر شده‌اند؛ موضوعی که ترامپ آن را مبنای اتهام خود قرار داده است.

او همچنین با انتقاد شدید از سومالی، این کشور را فاقد نظم و قانون توصیف کرد و گفت: تنها چیزی که در آن وجود دارد، جرم و جنایت است، مردم در آن دائماً به یکدیگر تیراندازی می‌کنند؛ سومالی «بدترین کشور جهان» است!

ایلهان عمر که از سال ۲۰۱۹ به‌عنوان یکی از نخستین زنان مسلمان و نخستین نماینده سومالیایی‌تبار وارد کنگره شده، به‌دلیل انتقاد از ترامپ و مواضعش درباره رژیم صهیونیستی و سیاست خارجی آمریکا، بارها هدف حملات جمهوری‌خواهان قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر، مأموران فدرال خانه او در واشنگتن را در چارچوب بررسی سوابق مهاجرتی و تابعیتی‌اش بازرسی کرده و تلفن همراه و گذرنامه او را ضبط کرده‌اند. بازرسان همچنین سوابق مهاجرتی پدر مرحوم او را بررسی می‌کنند.

دموکرات‌ها این اقدامات را تلاشی برای ارعاب یکی از منتقدان سرشناس ترامپ، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، می‌دانند.

عمر نیز در واکنش به تهدیدهای ترامپ درباره سلب تابعیت و زندانی‌شدن خود اعلام کرده است که در برابر این فشارها سکوت نخواهد کرد.

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