به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگاه ارتباطات مردمی آستان مقدس با هدف ایجاد پلی مستقیم میان زائران و مسئولین این بارگاه ملکوتی راه‌اندازی شده است.

این درگاه از طریق راه‌های متنوعی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد:

سامانه اینترنتی:

زائران گرامی می‌توانند از طریق سایت سامانه به نشانی amfm.ir/ertabat_mardomi انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را ثبت و ارسال نمایند.

شبکه‌های اجتماعی:

ارتباط از طریق آیدی @ertabat_mardomi در پیام‌رسان‌های ایتا، روبیکا، بله، سروش و تلگرام امکان‌پذیر است.

سامانه پیامکی و تلفنی:

علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد ۸ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۲۲ و یا ارسال پیام به شماره ۰۹۹۱۲۹۸۸۸۱۰، نظرات و پیشنهادات خود را با مسئولین آستان مقدس در میان بگذارند.

کانال رسمی اطلاع‌رسانی:

همچنین برای عضویت و اطلاع از برنامه‌های آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، زائران می‌توانند به کانال رسمی آستان مقدس به آدرس https://eitaa.com/astanqom مراجعه نمایند.

این اقدام در راستای تقویت ارتباط دوسویه میان زائران و خادمان آستان مقدس انجام شده است و مسئولین آستان مقدس از تمامی نظرات، انتقادات و پیشنهادات زائران استقبال می‌کنند.

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