ادعیه حضرت زهرا(س)؛ بخش دوم: دعاهایی برای عبادت، قناعت و ثروت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، دعای حضرت زهرا(س) در مورد شیعیان ایشان بررسی شد. در این نوشته، دعاهای اقتصادی در موضوع درخواست رفع مشکلات مالی همچنین درخواست‌های ایشان از خداوند برای اعطای قناعت و تاکید بر حمد و سپاس خداوند در حال فقر و غنا مورد تاکید قرار گرفته است.

برای نمونه، ایشان در دعایی که به‌عنوان «دعای روز پنج شنبه» از ایشان روایت شده، اینگونه از خداوند درخواست کرده و به شیعیان خویش می‌آموزند که در نزد خدا، اینگونه دعا کنند:

«اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ الْهُدی وَالتُّقی وَ الْعِفافَ وَالْغِنی وَ الْعَمَلَ بِما تُحِبُّ وَتَرْضی،اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ مِنْ قُوَّتِکَ لِضَعْفِنا وَ مِنْ غِناکَ لِفَقْرِنا وَ فاقَتِنا وَ مِنْ حِلْمِکَ وَ عِلْمِکَ لِجَهْلِنا، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاَعِنّا عَلی شُکْرِکَ وَذِکْرِکَ وَطاعَتِکَ وَعِبادَتِکَ، بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ».

در دعاهای حضرت زهرا(س)، دعاهایی در موضوع تنگی معیشت، ادای قرض و گسترش رزق دیده می‌شود که از بیان ایشان یا از زبان ائمه معصومین(ع)، در منابع روایی نقل شده است. در کنار این ادعیه، دعاهایی نیز در موضوع درخواست «قناعت» از خداوند نیز روایت شده است. برای نمونه در دعایی که از ایشان در موضوع «طلب دنیا و آخرت» در کتاب «مهج الدعوات» و «بحارالانوار» آمده است، این درخواست از خداوند می‌شود:

«اَللّهُمَّ قَنِّعْنی بِما رَزَقْتَنی وَ اسْتُرْنی وَعافِنی اَبَدا ما اَبْقَیْتَنی، اَللّهُمَّ لاتُعْیِنی فی طَلَبِ ما لَمْ تُقَدِّرْلی، وَما قَدَّرْتَهُ عَلَیَّ فَاجْعَلْهُ مُیَسَّرا سَهِلاً، خدایا بر آنچه روزی‌ام کردی، مرا قانع گردان و من را بپوشان، پیوسته به من عافیت بده، خدایا در طلب چیزی که برای من مقدر نکرده‌ای، درمانده نکن و آنچه برایم مقدر کرده‌ای، سهل و آسان قرار بده»

همچنین در دعایی که از ایشان به‌عنوان دعای روز شنبه روایت شده، اینگونه از خداوند درخواست «رزق، قناعت و شکر» می‌کنند:

«اَللّهُمَّ افْتَحْ لَنا خَزائِنَ رَحْمَتِکَ وَ هَبْ لَنَا اللّهُمَّ رَحْمَةً لاتُعَذِّبُنا بَعْدَها فِی الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ، وَارْزُقْنا مِنْ فَضْلِکَ الْواسِعِ رِزْقا حَلالاً طَیِّبا وَ لا تُحْوِجْنا وَ لاتُفْقِرْنا اِلی اَحَدٍ سِواکَ وَ زِدْنا بذلِکَ شُکْرا وَاِلَیْکَ فَقْرا وَفاقَةً وَ بِکَ عَمَّنْ سِواکَ غِنیً وَ تَعَفُّفا.اَللّهُمَّ وَسِّعْ عَلَیْنا فِی الدُّنْیا، اَللّهُمَّ اِنّا نَعُوذُ بِکَ اَنْ تَزْوِیَ وَجْهَکَ عَنّا فی حالٍ وَ نَحْنُ نَرْغَبُ اِلَیْکَ فیهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَ اَعْطِنا ما تُحِبُّ وَ اجْعَلْهُ لَنا قُوَّةً فیما تُحِبُّ،یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ. خدایا، گنج‌های رحمتت را برای من بگشا و رحمتی به ما موهبت کن که بعد از آن ما را در دنیا و آخرت عذاب نکنی و از فضل بی کرانت، روزی حلال و پاک، برای ما قرار بده، تا ما را محتاج به کسی جز خودش قرار مده و فراوان کن به‌واسطه آن، شکر و فقر و نیاز ما را به خودت. به‌واسطه خودت، از غیر خودت بی‌نیازی اعطا کن و برای ما در دنیا گشایش و توسعه قرار بده. خدایا به تو پناه می‌بریم از اینکه در هر حالی که هستیم، تو چهره‌ات را از ما دور بداری در حالی که ما به تو رغبت داریم، خدایا بر محمد وآل محمد(ص) درود فرست و عطا کن به ما آن چرا دوست داری و برای ما قدرتی در آنچه دوست داری قرار بده، ای مهربان‌ترین مهربانان.»

نسبت میان درخواست از خدا برای طلب «رزق حلال و فراوان» با اهدافی مانند «محتاج نشدن به دیگران» و «توجه به خداوند» و افزایش «شکر الهی» و افزایش صفت معنوی «نیاز بیشتر به خداوند» از نکات مورد توجه در این دعا است.

در فراز دوم این دعا نیز، دوست داشتن آنچه خدا دوست دارد و طلب قدرت برای انجام آنچه در نزد او، محبوب است نیز درخواست می‌شود که تناسب آن با رزق حلال به‌عنوان عامل توانمندسازی برای انجام این اعمال بی‌نیاز از هر توضیحی است.

در بخش‌های بعدی این نوشته، دعاهای حضرت زهرا(س) در موضوعات دیگر بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

___

پایان پیام