خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، گزارشی از توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول یک سال قبل از شهادت و در بخش دوم این نوشته نیز توصیه‌های ایشان به مردم مبعوث مورد بررسی قرار گرفت.

رهبر شهید انقلاب اسلامی، در یک سال قبل از شهادت، شش دیدار علنی با مسئولان مختلف نظام اسلامی داشتند که براساس گزارش‌های منتشرشده در سایت رسمی ایشان، شامل دیدارهای جداگانه با اعضای هیئت دولت، مسئولان ارشد قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، وزیر کشور و استانداران سراسر کشور، همچنین سه دیدار عمومی با مسئولان ارشد نظام از دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و دیگر دستگاه‌های اداری بود.

به بیان دیگر، رهبر شهید انقلاب اسلامی در آخرین دیدارهای خود، با تمامی مسئولان ارشد نظام هم به‌صورت مستقل و به تفکیک قوا و هم به‌صورت عمومی دیدار کرده‌اند که در این دیدارها، آخرین توصیه‌های ایشان، قبل از شهادت، بیان شده است.

توصیه‌های راهبردی به مسئولین هر سه قوه

در این دیدارها، سه دیدار با «مسئولان نظام» و با حضور مقامات ارشد در قوای سه‌گانه برگزار شد که به‌جز یک دیدار ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ شمسی که با حضور سفرای کشورهای خارجی برگزار شد و مهم‌ترین مطالب بیان‌شده در آن، ابعاد بین‌المللی داشت، دو دیدار در تاریخ‌های ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ و ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، حاوی توصیه‌هایی از ایشان برای مسئولین ارشد نظام در هر سه قوه بوده است.

اگرچه در این دیدارها، موضوعاتی مانند «شناخت ظرفیت‌های کشور در ابعادی همچون حضور جوانان، فراوانی منابع طبیعی، پیشرفت‌های فناورانه، مسئله تولید و توسعه سرمایه‌گذاری، مبارزه با قاچاق کالا، اصلاح نظام ارزی، تقویت پول ملی» مورد توجه قرار گرفته بود، اما به نظر می‌رسد که مهم‌ترین موضوع در این دو سخنرانی، توجه به «فلسفه وجودی جمهوری اسلامی» و بیان برخی از اصول و آرمان‌های آن براساس «معارف دینی» است.

تأکید بر شناخت هویت و فلسفه وجودی جمهوری اسلامی

رهبر شهید انقلاب اسلامی در سخنرانی خود در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، این‌گونه فرمودند:

«خودفراموشی اجتماعی، یعنی این: هویّت خودمان را فراموش کنیم، فلسفه‌ی وجودی جمهوری اسلامی را فراموش کنیم... شاکله‌ی نظام اسلامی این است: مبتنی بر اصول و آرمان‌های قرآنی است. قرآن هیچ چیزی را فروگذار نکرده. در تفسیر قرآن، در تبیین مفاهیم قرآنی، روایات ما، کلمات معصومین، خود نهج‌البلاغه‌ی شریف، هیچ نکته‌ای را فروگذار نکردند. نظام اسلامی، کشور اسلامی، جمعیّت اسلامی تعریف مشخّصی دارد بر اساس این معیارها و این آرمان‌ها و این اهداف که در کتاب و سنّت ترسیم شده. ما باید به سمت این آرمان‌ها حرکت کنیم. ارزش‌هایی تعریف شده، بایدها و نبایدهایی تعریف شده؛ باید به سمت این بایدها و نبایدها حرکت بکنیم، تلاشمان را باید در این جهت قرار بدهیم.... بنابراین مهم این است که ما مسئولین نظام جمهوری اسلامی هویّت اصلی نظام اسلامی را بشناسیم، از یاد نبریم، دنبال کنیم».

بازخوانی این سخنان، با نگاهی موشکافانه، رنگ‌وبویی وصیت‌گونه به آن‌ها می‌دهد.

انسجام درونی دستگاه‌ها؛ شرط پیشرفت کارها

ایشان در بخش دیگری از این سخنرانی، فرمودند:

«یکی از اوّلین کارهایی که باید انجام بگیرد، انسجام درونی دستگاه‌های گوناگون است؛ هم دستگاه‌های داخل قوّه‌ی مجریّه باید به طور کامل به هم متّصل باشند، همکاری کنند؛ هم سه قوّه در کنار هم و نیروهای مسلّح در کنار اینها، با هم همکاری کنند. شرط اوّل، «انسجام» است. اگر بخواهیم کارها پیش برود، باید این انسجام به معنای واقعی کلمه اتّفاق بیفتد».

توجه به خانواده؛ توصیه‌ای خطاب به مسئولان

آنچه که در میان سخنان رهبر شهید با مسئولان کشور قابل توجه است، توصیه به «توجه به خانواده» است. ایشان در ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ خطاب به مسئولان فرموده‌اند:

«بعضی از مسئولین وقتی که وارد میدان مسئولیّت و کار میشوند، شوق کار و علاقه‌ی به کار آن‌چنان اینها را مشغول میکند که یادشان میرود فرزندانی دارند و زنی دارند و وظایفی دارند و خانه‌ای دارند و ناهار و شامی باید با هم بخورند؛ بکل فراموش میکنند. فراموش نکنید!»

توصیه‌هایی فراتر از حاضران در جلسات

روشن است که مخاطب این سخنان و توصیه‌ها، نه فقط حاضران در جلسه، بلکه هر شخصی است که مسئولیتی را در بخشی از نظام اسلامی بر عهده گرفته است.

در بخش‌های بعدی این نوشته، توصیه‌های دیگر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسئولین حاکمیتی و تشکل‌های مختلف مردمی در یک سال پایانی عمر شریف ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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