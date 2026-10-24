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واشنگتن‌پست: ایران در برابر فشارها سر خم نمی‌کند

۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱
کد مطلب: 1881880
واشنگتن‌پست: ایران در برابر فشارها سر خم نمی‌کند

«فشارهای اقتصادی به‌تنهایی لزوماً تهران را به تغییر مسیر راهبردی وادار نکرده است و ایران همچنان در پی حفظ اهرم‌های بازدارندگی و تقویت موقعیت خود در معادلات منطقه‌ای است.»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی واشنگتن‌پست با انتشار یادداشتی نوشت که تهران با وجود فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا، همچنان اهداف راهبردی خود را دنبال می‌کند و به‌دنبال تغییر نظم امنیتی منطقه است.

این یادداشت با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در راهبرد ایران آورده است: «ایرانی‌ها در پی ایجاد نظمی تازه در منطقه هستند که بر اساس آن، از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت شود و پیوندهای امنیتی میان ایالات متحده و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از میان برود.»

از نگاه این گزارش، فشارهای اقتصادی به‌تنهایی لزوماً تهران را به تغییر مسیر راهبردی وادار نکرده است و ایران همچنان در پی حفظ اهرم‌های بازدارندگی و تقویت موقعیت خود در معادلات منطقه‌ای است.

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واشنگتن‌پست: ایران در برابر فشارها سر خم نمی‌کند

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