به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «طرح نوین بیداری» از سلسله کتب مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی در راستای نهادینه سازی ارزش ها به کوشش رضا فرهادیان در مؤسسه فرهنگی ـ تربیتی توحید تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

این کتاب «طرح نوین بیداری» دربردارنده مباحثی درباره چهار ارتباط بنیادین انسان با خدا، امام زمان (عج)، قرآن کریم و خویشتن است که با رویکردی تربیتی، معنوی و روان‌شناختی تدوین شده است.

در دنیای امروز، سرعت تغییرات، بمباران اطلاعات و دوندگی‌های پایان‌ناپذیر، انسان را در چرخه تکرار غرق کرده و احساس گم‌گشتگی، پوچی و بی‌پناهی را به دنبال دارد. نویسنده معتقد است در چنین شرایطی، ارتباط معنوی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقای روح است و چهار محور ارتباط با خالق، امام زمان (عج)، قرآن و خویشتن می‌تواند انسان را به «حیات طیبه» رهنمون سازد.

کتاب «طرح نوین بیداری» با تکیه بر آیات، روایات، مبانی تربیتی و روان‌شناختی، به تبیین این چهار ارتباط و ارائه راه‌کارهای عملی برای جاری‌سازی آن‌ها در زندگی روزمره پرداخته است.

نویسنده ضمن تحلیل بحران معنوی انسان معاصر، می‌کوشد نشان دهد چگونه می‌توان در دل همین زندگی شلوغ امروزی، ارتباطات معنوی را زنده نگه داشت.

ساختار و سرفصل‌های کتاب

این کتاب در پنج فصل تدوین شده است. «گم‌گشتگی انسان در عصر حاضر» سخن آغازین این اثر است که نویسنده در این بخش، وضعیت انسان مدرن را تحلیل می‌کند و ضرورت بازگشت به ارتباط‌های چهارگانه را به عنوان راه نجات مطرح می‌سازد.

فصل اول که با عنوان «خوشبختی برای دست‌یابی به حیات طیبه» به رشته تحریر درآمده، به چهار ارتباط بنیادین اختصاص دارد: معرفت و ارتباط همیشگی با خداوند، معرفت و ارتباط با امام زمان (عج)، معرفت و ارتباط با قرآن کریم، و معرفت و ارتباط با خویشتن. در این فصل، راه‌کارهای عملی برای تقویت پیوند قلبی با خالق، پیوند دادن زندگی با حضور یار، انس با آیات نور و خودشناسی ارائه شده است.

«ذهن‌آگاهی معنوی و حضور قلب» عنوان دومین فصل از کتاب حاضر است که به تمرین‌های عملی برای حضور قلب در زندگی روزمره اختصاص دارد؛ از سکوت و درنگ در هیاهوی زندگی مدرن تا حضور قلب در ارتباط‌های چهارگانه، شامل حضور در محضر خدا، امام زمان (عج)، قرآن و خویشتن.

در فصل بعدی که به «مدیریت تربیت معنوی» می پردازد، برای مربیان، معلمان و والدین طراحی شده و به اصول تحول روحی در دانش‌آموزان، تفکیک اقتضائات مقاطع دبستان و دبیرستان، و طراحی آموزشی و طرح‌درس‌های خلاقانه مبتنی بر چهار محور می‌پردازد. نمونه‌های کاربردی طرح‌درس توحیدی، قرآنی، مهدوی و خودشناسی در این بخش ارائه شده است.

در فصل چهارم که با عنوان «روایت‌های الهام‌بخش» تدوین شده، چهار روایت کوتاه با نام‌های «سفر به سوی نور»، «نشانه‌ای در خطوط آسمان»، «حضور پنهان یار» و «چشمه آرامش» مفاهیم کتاب را در قالب داستان‌هایی ملموس ارائه می‌کنند.

پنجمین و آخرین فصل از این کتاب که با عنوان «کاربرگ عملی» تنظیم شده، پس از تبیین نظری الگوهای تربیتی، در پنج قسمت، ابزارهای عملی برای خودسازی و مراقبه روزانه طراحی شده است؛ از چک‌لیست گام‌به‌گام مراقبت روزانه و جدول شکرگزاری روزانه، تا تمرین‌های خودکاوی، ثبت آیه منتخب هفته و ارزیابی هفتگید.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به سایت مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir به نشانی اینترنتی مراجعه کنند.

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