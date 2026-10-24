به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و مؤسسه مطالعات و آموزش‌های تطبیقی احسن با حضور استاد سیدمجتبی نورمفیدی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی و حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی دُرّی امضا شد.

این جلسه با هدف توسعه تعاملات علمی و پژوهشی و گسترش همکاری با مراکز حوزوی و دانشگاهی بنگلادش برگزار شد و طرفین درباره همکاری‌های علمی و پژوهشی، آموزش فقه معاصر و ترجمه آثار دینی دو مجموعه، ظرفیت‌ها و محورهای اجرای تفاهم‌نامه را بررسی کردند.

استاد سید مجتبی نورمفیدی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، با اشاره به نزدیکی حوزه فعالیت دو مرکز گفت: زمینه‌های مناسبی برای برگزاری نشست‌های علمی مشترک با رویکرد فقه معاصر، انجام پژوهش‌های متناسب با نیازهای بین‌المللی و همکاری با نمایندگی ولی‌فقیه در بنگلادش وجود دارد.

وی افزود: برگزاری کارگاه‌های آشنایی با فقه معاصر برای طلاب و پژوهشگران بنگلادشی مقیم قم و ایجاد ارتباط ساختاریافته با مراکز علمی، فقهی و حقوقی بنگلادش و مناطق پیرامونی می‌تواند در توسعه این همکاری‌ها مؤثر باشد.

نورمفیدی درباره ترجمه آثار گفت: زبان‌های عربی و انگلیسی بر اساس مصوبات پژوهشگاه در اولویت ترجمه قرار دارند و شماری از آثار به این زبان‌ها ترجمه شده یا در فرآیند انتشار هستند.

وی افزود: توسعه ترجمه به زبان‌های منطقه‌ای، از جمله بنگالی، با توجه به جمعیت مخاطبان و ظرفیت علمی منطقه، نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری راهبردی است.

ضرورت رسانه بنگالی برای پاسخ‌گویی به شبهات

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی، نماینده ولی‌فقیه در بنگلادش و رئیس مؤسسه احسن، گفت: فعالیت‌های این مؤسسه بر مطالعات فرق و مذاهب، به‌ویژه جریان‌های سلفی، و پاسخ‌گویی بنیادین به شبهات متمرکز است.

وی افزود: دوره‌های تخصصی برای تربیت نیروهای اجتهادی در حال برگزاری است و پژوهش‌هایی درباره تطور عقل در کارکرد سلفیه نیز منتشر شده یا در دست انتشار است.

علیزاده موسوی با اشاره به راه‌اندازی حوزه «فقه الحوار» یا فقه گفت‌وگو و تدبیر اختلاف اظهار کرد: این حوزه می‌کوشد گفت‌وگوهای درون‌مذهبی، بین‌مذهبی و بین‌الادیانی را بر مبانی دقیق فقهی استوار کند.

وی با تأکید بر نیاز بنگلادش به ابزارهای رسانه‌ای برای پاسخ‌گویی به شبهات گفت: شبکه و تلویزیون اینترنتی «مدیا مهر» به زبان بنگالی راه‌اندازی شده و در کنار کتابخانه دیجیتال و انتشار آثار و ترجمه‌های تخصصی شیعی، در تبیین معارف اسلامی فعالیت می‌کند.

وی افزود: ترجمه آثار اسلامی به زبان بنگالی و عرضه نسخه‌های دیجیتال و ارزان‌قیمت آن‌ها می‌تواند دسترسی حوزویان و دانشگاهیان منطقه را افزایش دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی دُرّی، قائم‌مقام پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، گفت: بررسی‌های انجام‌شده، زمینه‌ها و نقاط مشترک فعالیت دو مجموعه را روشن کرده و امکان هم‌افزایی میان آن‌ها وجود دارد.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با محوریت فقه معاصر و تعریف پروژه‌های پژوهشی جدید از جمله موضوعاتی است که پس از تعیین دقیق اولویت‌ها، پیگیری و اجرایی خواهد شد.

دُرّی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده درباره همکاری با نمایندگی ولی‌فقیه در بنگلادش اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های آشنایی با فقه معاصر برای طلاب و پژوهشگران بنگلادشی و برقراری ارتباط ساختاریافته با مراکز فقهی و حقوقی منطقه از دیگر محورهای مورد گفت‌وگو بود.

وی گفت: پژوهشگاه در حال حاضر بر اساس مصوبه رسمی، آثار خود را به زبان‌های عربی و انگلیسی ترجمه می‌کند و تعدادی از کتاب‌ها نیز به این زبان‌ها ترجمه شده یا در مسیر انتشار قرار دارند.

دُرّی افزود: ضرورت توسعه ترجمه به زبان بنگالی با توجه به جمعیت مخاطبان و میزان آشنایی حوزویان و دانشگاهیان منطقه با زبان عربی، نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر است.

در پایان نشست، بر تعیین دقیق موضوعات و اولویت‌های پژوهشی و پیگیری برنامه‌های مشترک بر اساس تفاهم‌نامه تأکید شد.

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