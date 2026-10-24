به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی رضاییان، مسئول اجرایی کنگره بین‌المللی «فقیه سیاستمدار؛ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی»، در نشست خبری این کنگره که روز شنبه در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، از برگزاری مراسم افتتاحیه این کنگره در روز دوشنبه در دانشگاه امام صادق(ع) خبر داد و گفت: هم‌زمان با این مراسم، نخستین نشست علمی از مجموعه نشست‌های تخصصی درباره شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی نیز برگزار خواهد شد.

رضاییان با اشاره به جایگاه علمی و شخصیتی آیت‌الله مهدوی کنی اظهار کرد: در این برنامه، از محضر سخنرانان گرامی بهره‌مند خواهیم شد و آنان درباره این شخصیت برجسته که در سال‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت ایشان بودیم، مطالبی را ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های مجتمع حوزوی امام رضا(ع) برای بزرگداشت و معرفی آثار سه تن از فقهای برجسته تهران افزود: در این مجموعه، برنامه‌هایی برای معرفی شخصیت و آثار سه فقیه جلیل‌القدر تهران در دست اقدام است.

مسئول اجرایی کنگره بین‌المللی «فقیه سیاستمدار؛ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» ادامه داد: نخستین شخصیت، آیت‌الله شاه‌آبادی، استاد بزرگ امام راحل(ره) است که مراسم افتتاحیه کنگره ایشان برگزار شده است. شخصیت دوم، آیت‌الله حاج‌آقا مجتبی تهرانی، فقیه صالح، است که مراسم افتتاحیه بزرگداشت و معرفی آثار ایشان نیز برگزار شده است.

رضاییان خاطرنشان کرد: در هفته جاری نیز مراسم افتتاحیه کنگره بزرگداشت آیت‌الله مهدوی کنی(ره) برگزار خواهد شد. برای این فقیه جلیل‌القدر، برنامه‌های دیگری نیز در نظر گرفته شده است که به‌تدریج پیگیری و اجرا خواهد شد. در نهایت نیز مراسم اختتامیه کنگره برای هر سه بزرگوار برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به بخش علمی برنامه روز دوشنبه گفت: در کنار مراسم افتتاحیه کنگره آیت‌الله مهدوی کنی، یک نشست علمی نیز برگزار می‌شود که نخستین نشست از چهار نشست علمی پیش‌بینی‌شده درباره ایشان است.

مسئول اجرایی این کنگره موضوع نخستین نشست علمی را «مبانی نظری و اصول فکری آیت‌الله مهدوی کنی در علوم اسلامی و انسانی» عنوان کرد.



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