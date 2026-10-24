به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین طاهایی، مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع)، در نشست خبری کنگره بین‌المللی «فقیه سیاستمدار؛ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» که روز شنبه در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای اصیل روحانیت به جامعه، آیت‌الله مهدوی کنی را از شخصیت‌هایی دانست که شاخصه‌های روحانیت اصیل در سیره و فعالیت‌های علمی، سیاسی و انقلابی او جلوه‌گر بود.

وی با اشاره به جایگاه منشور روحانیت امام خمینی(ره) در ترسیم مسیر فعالیت‌های حوزه‌های علمیه اظهار کرد: یکی از اسناد بالادستی حوزه که فعالیت‌ها و کنش‌های این نهاد بر اساس آن تنظیم می‌شود، منشور روحانیت امام راحل(ره) است. امام خمینی(ره) در این منشور بر واژه «روحانیت اصیل» تأکید می‌کنند و سیر فعالیت‌ها، کنش‌ها و مبارزات این جریان را از صدر اسلام و دوران غیبت تا عصر حاضر مورد توجه قرار می‌دهند.

مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) افزود: تأکید امام راحل بر روحانیت اصیل نشان می‌دهد که در کنار این جریان، نوعی روحانیت نیز وجود داشته که در برابر اصالت و فعالیت‌های اصیل روحانی قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، لازم است شاخصه‌های روحانیت اصیل به‌درستی شناخته و به جامعه معرفی شود.

حجت‌الاسلام طاهایی با تشریح ویژگی‌های روحانیت اصیل گفت: روحانی اصیل در عین برخورداری از تقوا و پارسایی، اسیر هواهای نفسانی نیست؛ در عین حال، صداقت دارد، اهل مبارزه و مجاهدت است و هر جا که حضور داشته باشد، در برابر جهان‌خواران و ظالمان به بشریت می‌ایستد. چنین عالمی خود در صف نخست مبارزه قرار دارد و اهل فداکاری است.

وی ادامه داد: روحانی اصیل در جامعه خود پیشگام است و در مقام هدایت و امامت جامعه، سیاستمداری صادق به شمار می‌رود که در شکل‌گیری اراده عمومی نقش‌آفرینی می‌کند. او به دلیل صداقت در سیاست‌ورزی، گرفتار قبیله‌گرایی و جناح‌بازی نمی‌شود و در هر موقعیتی، منافع خدا و مردم را در نظر می‌گیرد.

طاهایی با تأکید بر ضرورت تبدیل این ویژگی‌ها به معیار شناخت روحانیت افزود: این شاخصه‌ها باید برای طلاب به الگو تبدیل شود و جامعه نیز با چنین شخصیت‌هایی آشنا شود تا مردم بتوانند روحانی اصیل را از دیگران تشخیص دهند. روحانی‌ای که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، واجد آن اصالتی نیست که بتوان به او اقتدا کرد و از او پیروی کرد.

مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) با اشاره به انتخاب آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی برای معرفی این الگو اظهار کرد: حوزه علمیه امام رضا(ع) در میان شخصیت‌های بزرگی که در جامعه اسلامی ظهور کرده‌اند، این شاخصه‌ها را در شخصیت مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی یافته است. بسیاری از این ویژگی‌ها در پیام رهبر شهید به مناسبت رحلت ایشان نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.

وی با اشاره به توصیف آیت‌الله مهدوی کنی در آن پیام افزود: در این پیام، از ایشان به‌عنوان یکی از نخستین مبارزان انقلاب و از وفاداران غیور و صادق امام راحل(ره) یاد شده بود. آیت‌الله مهدوی کنی در عرصه‌های مختلف، حضوری فعال و اثرگذار داشت و نمونه‌ای از روحانی‌ای بود که مسئولیت‌های علمی، حوزوی، دانشگاهی و اجرایی را در کنار یکدیگر بر عهده می‌گرفت.

طاهایی در تشریح ابعاد مختلف فعالیت‌های آیت‌الله مهدوی کنی گفت: ایشان از یک سو دانشگاه امام صادق(ع) را تأسیس کرد و جریان گسترده‌ای از فعالیت‌های دانشگاهی را هدایت کرد و از سوی دیگر، سرپرستی حوزه علمیه مروی را بر عهده داشت و در تربیت طلاب دانشمند نقش‌آفرینی می‌کرد. در کنار این فعالیت‌ها، مسئولیت‌هایی همچون حضور در کمیته‌های انقلاب، تصدی وزارت کشور، نخست‌وزیری و ریاست مجلس خبرگان را نیز بر عهده داشت.

وی تصریح کرد: آیت‌الله مهدوی کنی در عرصه‌های گوناگون، کنشگری صادقانه و صریح داشت و شخصیت ایشان را می‌توان در سه عنوان خلاصه کرد که در پیام رهبر شهید نیز مورد اشاره قرار گرفته بود: عالم دینی، سیاستمدار صادق و انقلابی صریح. این ویژگی‌ها در تمام عرصه‌هایی که ایشان حضور داشت، قابل مشاهده بود.

مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) با بیان اینکه معرفی چنین شخصیت‌هایی به جامعه ضرورتی فرهنگی و حوزوی است، خاطرنشان کرد: حوزه علمیه امام رضا(ع) با این رویکرد که شخصیت‌های اصیل باید به الگوی طلاب تبدیل شوند و جامعه نیز آنان را بشناسد، برگزاری برنامه‌های بزرگداشت و معرفی آثار این بزرگان را دنبال می‌کند.

وی با انتقاد از معرفی برخی چهره‌ها به‌عنوان نمایندگان روحانیت گفت: متأسفانه گاهی افرادی در عرصه‌های مختلف به تریبون‌ها و سکوهای معرفی دست پیدا کرده‌اند، اما از شاخصه‌های روحانیت اصیل برخوردار نبوده‌اند و همین مسئله در مواردی به مخدوش شدن چهره روحانیت منجر شده است.

طاهایی تأکید کرد: باید چهره‌های اصیل روحانیت را به مردم معرفی کنیم، آثار و افکار آنان را انتشار دهیم و جامعه را با ابعاد گوناگون منظومه فکری این فقهای بزرگ آشنا سازیم. از این طریق می‌توان تعریفی جامع، کامل و شایسته از روحانیت اصیل به جامعه ارائه کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مجتمع حوزوی امام رضا(ع) با همکاری و همراهی صادقانه دانشگاه امام صادق(ع) بتواند این هدف را محقق کند و در معرفی الگوهای اصیل روحانیت و تبیین اندیشه‌های آنان برای طلاب و جامعه گام بردارد.

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